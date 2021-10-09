Як зробити стосунки незабутніми: 10 інтим-іграшок, які повинна спробувати кожна пара

Додати перчинку в інтим і отримати космічний оргазм допоможуть секс-іграшки. Що вибрати: вагінальну мишку, анальний стимулятор або віброяйце – відповідь в статті

Секс-іграшки допоможуть додати перчинку в інтимне життя / Фото: unsplash.com

З кожним роком люди все більше розуміють важливість інтимної частини взаємин. Щоб з роками секс не став нудним і взагалі, ваша інтимне життя било фонтаном, важливо насамперед говорити, обговорювати, ділитися своїми думками і фантазіями на цю тему.

Реклама

А допоможуть урізноманітнити ваші "інтимні будні" секс-гаджети: розібратися в цій делікатній темі, дізнатися, для чого потрібна та чи інша секс-іграшка і зробити правильний вибір нам допомогла засновниця секс-шопів "Афродіта" і її генеральний директор Вікторя Голик.

Навіщо взагалі потрібні секс-іграшки, вони дійсно допомагають?

Якщо вам пощастило зустріти людину, з яким ви знайшли взаєморозуміння, з яким у вас спільні погляди на життя і однакові цілі, то ви просто зобов'язані радувати один одного і в сексі.

Інтим – основа відносин в принципі, і один з головних чинників у розвитку всіх інших аспектів життя, – каже Вікторія Голик, – раніше секс-девайси вважалися чимось вульгарним, але часи змінюються, і я рада, що все більше чоловіків і жінок розуміють , чим різноманітніше інтимне життя, тим міцніші відносини в парі.

А також не тільки сексуальне, але фізичне здоров'я плюс психологічний стан. Вікторія підкреслює: що для того, щоб розповісти про 10 найкрутіших секс-іграшок, треба починати з себе: тому ділиться перевіреними на собі та її чоловіком девайсами, а також відгуками користувачів, які вже 15 років користуються секс-гаджетами "Афродіти".

Реклама

Інтимні іграшки різноманітні, з їх допомогою жінки, яким ніяк не вдавалося досягти оргазму, тепер забули про таку проблему. Еротичні іграшки внесуть різноманітність в секс, адже недарма психологи говорять, що одноманітність – ворог романтики.

Також секс-гаджети поліпшать взаєморозуміння і довіру один до одного, збережуть ваші стосунки, якщо партнери іноді або часто змушені проводити час порізно (наприклад, у відрядженнях і т.д.). У плані підтримки здоров'я еротичні іграшки допоможуть:

Реклама

Жінкам підтримати еластичність інтимних м'язів. Це не тільки більш чуттєвий секс, а ще профілактика вікових змін, наприклад – опущення органів малого таза. Найкраще з цим справляються вагінальні кульки і стимулятори.

Чоловікам інтимні стимулятори допоможуть уникнути запалення простати: на жаль, але через малорухливий спосіб життя і не тільки, простатит зараз долає і молодих чоловіків. Як додаткова профілактика простатиту – використовуються масажери для простати. А ще є спеціальні гаджети для поліпшення ерекції і не тільки.

Чим різноманітніше інтимне життя, тим міцніше відносини в парі / Фото: freepik.com

І, безумовно, еротичні гаджети – це відмінний спосіб зняти емоційну напругу і побутовий стрес, адже масаж інтимних зон плюс якісні оргазми, що може розслабити ще краще?

Але якщо я соромлюся, чи можна почати з чогось "простішого?"

Обов'язкова "іграшка", яка допоможе розпалити сексуальну пристрасть і забути про утиски і, на думку Вікторії, повинна бути як у кожної жінки, яка нещодавно у відносинах, так і у сімейної пари зі стажем – це еротична білизна.

Не плутайте цю білизну зі звичайною сексуальною мереживною, оскільки вона не викликає такого захоплення, як зухвала, відверта білизна з секс-шопу. Саме білизна з секс-шопу – не тільки комплект трусиків або бікіні, а ще костюми для рольових ігор, допоможуть влаштувати справжню секс-революцію у вашому інтимному житті.

/ Фото: Сьогодні

Задоволення отримують обидва: і жінка в новому образі, і чоловік, який на це дивиться. Крім цього, білизна має бути не одна, адже ми не їмо на вечерю постійно одну і ту ж страву. Тому якщо у вас всього один костюм медсестри або комплект з вирізами в пікантних місцях, то потрібно його використовувати не частіше раз на місяць, щоб залишався "вау-ефект". Тому еротична білизна з секс-шопу – це гаджет № 1 для різноманітного сексуального життя.

Еротична білизна розпалить ваш сексуальний вогонь і бажання спробувати ще щось більш цікаве. І тоді на допомогу прийдуть інші еротичні гаджети.

2. Віброяйце – багатофункціональний гаджет для жінок і чоловіків

Якщо у вас до цього взагалі не було ніяких секс-іграшок, Вікторія радить почати з віброяйця, а не відразу з фалоімітаторів, наприклад. Фалоімітатори краще вибрати пізніше удвох з партерному.

Віброяйце так називається через свою форму: ця іграшка стимулює нервові закінчення клітора в піхві (або ту саму точку "G", хоча останнім часом з'явилися дані, що все-таки її немає, а всім "рулить" саме клітор). Іграшка відмінно підходить і для парного сексу, не заважає проникненню, затишно займаючи своє місце в піхві.

Увага – ефект збудження дуже сильний, задоволення неймовірне, тому Вікторія радить користуватися презервативами (ними взагалі потрібно користуватися, для профілактики ЗПСШ та небажаної вагітності), оскільки у чоловіка може дуже швидко статися еякуляція.

Якщо у вас взагалі не було ніяких секс-іграшок, почніть з віброяйця / Фото: Сьогодні

У жінок віброяйце теж доставляє оргазм. А ще підходить і як анальна іграшка для обох партнерів, яка посилить насолоду під час вагінального сексу. Також віброяйце – відмінний масажер для ерогенних зон: мошонки, сосків і т.д.

3. Кліторальний стимулятор пінгвін з вакуумним ефектом

Це універсальний стимулятор для сосків і клітора, який допоможе отримати задоволення не тільки жінці: пробуйте, і ви здивуєтеся, скільки зон на тілі чоловіка "подякують" цій іграшці.

Прелюдія перед сексом разом з пінгвіном допомагає швидко "завести" жінку / Фото: Сьогодні

Пари люблять цей девайс, оскільки сам його зовнішній вигляд вже викликає захват, а прелюдія перед сексом разом з пінгвіном допомагає швидко "завести" жінку, тому такий гаджет просто необхідний.

4. Насадка сатісфаєр на пеніс

Цей гаджет орієнтований більше на чоловіків, але жінка теж отримує від нього море задоволення. Сатісфаєр, насадка на пеніс з трьома моторчиками, виконує відразу кілька функцій.

Сатісфаер виконує відразу кілька функцій для задоволення і чоловіки, і жінки / Фото: Сьогодні

Він посилює ерекцію, продовжує статевий акт, стимулює жіночі статеві органи за допомогою вібрації.

5. Кульки у вигляді мишки

Вагінальна мишка Паула – відмінне "домашнє" звірятко. Це прекрасний подарунок, який чоловік може зробити жінці для задоволення, при цьому такою мишкою може керувати він сам!

Іграшка використовується для тренування вагінальних м'язів і стимуляції ерогенних зон / Фото: Сьогодні

Ця іграшка використовується як для тренування вагінальних м'язів, клітора, так для ануса, сосків, мошонки, тобто гаджет дозволяє стимулювати ерогенні зони обох партнерів.

6. Насадка для подвійного проникнення

Ця іграшка теж дуже багатофункціональна і допоможе реалізувати сміливі фантазії обох партнерів. Її краса в тому, що жінці, яка любить анальний секс, насадка подарує подвійне проникнення: анальне і вагінальне. А чоловік від однієї думки, що доставляє своїй партнерці подвійне задоволення, неймовірно збуджується.

Ця іграшка багатофункціональна і реалізує сміливі фантазії обох партнерів / Фото: Сьогодні

Насадка діє на клітор і на основу члена, доставляючи задоволення обом, також гаджет можна розібрати. Мікропулю можна використовувати, як анальний або вагінальний міні-вібратор, а сам "член" – як фалоімітатор для піхви.

7. Анальна пробка зі стразиком

Ця іграшка для ануса не тільки подарує незабутню насолоду, а й одним своїм зовнішнім виглядом викличе захоплення партнера. Анальна пробка потрібна для того, щоб посилити насолоду і відчуття наповненості.

Анальна пробка підсилює насолоду і відчуття наповненості / Фото: Сьогодні

Вводиться в анус, оскільки всередині нього знаходиться безліч нервових закінчень, стимуляція яких дарує незабутні відчуття.

8. Набір вагінальних кульок

Хто дивився фільм "50 відтінків сірого", той згадає, що вагінальні кульки там розглядаються, як один з базових секс-девайсів. Ці секс-іграшки допоможуть розвинути жіночу чутливість і чуттєвість, що безсумнівно позитивно позначиться на обох партнерах і якості сексу.

Набір вагінальних кульок допоможе переключитися з оздоровчої процедури на задоволення / Фото: Сьогодні

Набір зручний тим, що ви можете змінювати кульки по вазі, вибирати потрібний вам режим вібрації, перемикаючись від оздоровчої процедури до неймовірної насолоди.

9. Вібратор з електростимуляцією і відростками

Після того, як ви спробували різні секс-гаджети з вібрацією, розширити сексуальний кругозір допоможе електростимулятор з двома відростками. Ця іграшка однозначно підійде тим, хто любить експерименти в сексі і налаштований прогресивно. Поверхня, яка проводить ток, розташована по обидва боки гаджета, так що електроімпульс відчувається партнером максимально рівномірно.

Вібратор з електростимуляцією підійде тим, хто любить експерименти в сексі / Фото: Сьогодні

Ця модель також використовується в якості подвійного потужного вібратора. Тобто, ви отримуєте три секс-іграшки замість однієї: це вібратор з двома частинами, гаджет для електростимуляції і тренажер для м'язів таза.

10. Масажер для простати з підігрівом

Завершує наш "хіт-парад" унікальний гаджет, який масажує простату за допомогою рухомої кульки, при цьому секс-іграшка ще вібрує і оснащена функцією підігріву. Цей гаджет – чоловіча альтернатива для стимулятора точки "G", стимулятор точки "Р".

- Чоловіки мене підтримають, що стимулювання їх інтимної точки, приносить не менше задоволення, ніж нашої, – говорить Вікторія, – Тому, все по-чесному. Вони у нас знаходять нашу заповітну точку, а ми їм з не меншим ентузіазмом даруємо задоволення, стимулюючи їх точку "Р".

Масажер для простати з підігрівом і лікує, і дарує задоволення

Цей масажер як дарує приємні відчуття, так і надає оздоровчий ефект, а ще додатково стимулює промежину. Як бачите, з таким любовним арсеналом нудьгувати вам точно не доведеться, так що вперед, до задоволення!

Нагадаємо, що раніше ми писали, як вибрати подарунок для дорослих.