Подкаст

Як підготуватися до першого сексу, щоб ні про що не пошкодувати

У новому випуску "Сьогодні буде секс" розповідаємо, як зрозуміти, що ви готові до сексу

Перший секс – той секс, який більшість запам'ятали назавжди. А ще він часто не такий, яким його всі описують. Перший секс – незручна тема, про яку відверто говорять далеко не в кожній родині. Про правильну підготовку до цього важливого моменту зазвичай відомо мало, в школі це нормально розповідають, а друзі кожен день придумують щось новеньке. У новому випуску подкасту " Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевт Ярослава Плотнікова розповідають всю правду про перший секс, як до нього підготуватися і чого очікувати. Крім того ведучі відповіли на питання підлітків.

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Чому підлітки вирішують зайнятись сексом

Маленький відсоток людей отримує справжнє задоволення від першого сексу. Особливо, якщо причинами початку сексуального життя стають переконання "пора ж вже", або партнер натиснув, або під впливом алкогольного сп'яніння. Це все позначається на нашому сексуальному житті, особливо якщо був якийсь дуже негативний перший секс.

Зараз підлітки починають займатися сексом з 13 років – підлітковий вік, коли молоді люди бунтують.

Як зрозуміти, що ти готовий/готова до сексу

Перше і найважливіше, що потрібно зрозуміти – секс потрібен вам чи вашому хлопцю, чи соціуму, чи ще комусь. А ще, не намагайтеся відразу видавати все, про що ви чули або бачили.

У людей різна сексуальна конституція і дозрівають люди по-різному: комусь потрібно раніше починати сексуальне життя, а комусь – пізніше і це нормально.

Щоб зайнятися сексом повинно виникнути фізичне бажання і психологічна готовність. Не поспішайте і відчувайте свою готовність!

Чому підліткам важливо займатися мастурбацією

Не варто поспішати з сексом, якщо вам його ще не хочеться або ви сумніваєтеся, чи потрібно вам це. Перше з чого можна почати – мастурбація. Це відмінна розрядка, особливо в підлітковому віці, а ще відмінна можливість дізнатися краще своє тіло.

Підготовка до першого статевого акту: що потрібно знати

Якщо ви вже дозріли до першого сексу і зрозуміли, що ви дійсно цього хочете, то не забудьте до нього підготуватися. Перше, що повинно бути в списку – контрацепція. Презервативи повинні бути з вами завжди і не важливо, хто в сексі буде ініціатором – дівчина або хлопець.

Обстановка, в якій буде перший секс, повинна бути розслаблена. Ви не повинні бути п'яними, щоб все відчути.

А ще, не забудьте про лубрикант, адже свого може не вистачити через що може бути неприємно і навіть боляче. Не поспішайте і не пропускайте прелюдію. Подбайте про себе і про свого партнера – дізнайтеся один про одного.

Розмова до початку: про що варто домовитися відразу

Розмови в будь-яких стосунках важливі, а в сексі – тим більше, а при першому статевому акті – ще важливіше. Тому краще обговоріть до початку сексу все, що буде відбуватися, які є межі дозволеного, стоп-слово, конфіденційність – чи хочете ви, щоб про ваш секс дізнався хтось інший.

Приберіть подалі гаджети – ніяких фото і відео бути не повинно, адже ви не знаєте, як поведе себе далі людина.

Детальніше про це та про те, коли потрібно начитати розмовляти з дітьми на тему сексу, слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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