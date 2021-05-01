Порада від зірки: alyona alyona брехала чоловікам про оргазм, але рекомендує так не робити
Реперка впевнена, що обов'язково потрібно говорити із партнером про свої уподобання
Реперка alyona alyona, яка потрапила в скандал через фото з прапором України, зізналася, що до якогось віку брехала чоловікам в ліжку. Це стосувалося теми оргазмів, йдеться в інтерв'ю Альони, опублікованому в YouTube-каналі Dialog Hub.
Виконавиця не боїться говорити на тему сексу і згадує, як дурила своїх партнерів, кажучи, що у неї був оргазм, і що їй з ними все подобалося.
"Всі жінки брешуть про оргазм. Ну не хотілося ображати. Я знаю, що багатьох це ранить... Але я зрозуміла, що і мені хочеться цього кайфу", – зізналася alyona alyona.
За її словами, невдовзі вона зрозуміла, що не потрібно мовчати в ліжку, а часом навіть варто показати партнеру, як йому поводитися, щоб зробити приємність.
"Говорити під час сексу. Я зрозуміла, що якщо ти щось хочеш, поки ти не скажеш про це, тебе ніхто не зрозуміє. Натяків взагалі ніхто не розуміє", – зізналася Альона, і додала, що вже багато років не бреше своїм коханцям в ліжку.
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