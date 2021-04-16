Подкаст

Як підготуватися до першого сексу з новим партнером і про що не варто судити відразу

У новому випуску "Сьогодні буде секс" розповідаємо, як підготуватися до сексу з новим партнером

Неважливо скільки вам років і скільки сексуальних партнерів ви вже мали, перший секс в нових стосунках – завжди стресова ситуація. Досить часто стосунки і закінчуються після першої інтимної близькості, адже парі здається, що у них нічого не виходить або вони не підходять один одному. Але в дійсності це не завжди правда. Як підготуватися до сексу з новим партнером, на що варто звернути увагу відразу, а про що не можна судити відразу? Про це в новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" розкажуть журналістка Настя Бобкова і секс-терапевт Ярослава Плотнікова.

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Нестабільна ерекція і відсутність оргазму – чи нормально це

Є синдром очікування невдачі – тобто, якщо під час першого сексу з партнером виникає нестабільна ерекція і ви на цьому зациклюєтесь, то це дуже впливає на ваше збудження. Адже ви думаєте, що ось зараз щось станеться і член не встане – в результаті так і відбувається, адже ви вже себе на це налаштували.

Під час першого сексу з новим партнером ви досліджуєте один одного, виникає стрес, а ще є очікування якісь, які можуть дуже швидко все зіпсувати.

Найпоширеніші помилки, які зіпсують перший секс з новим партнером

1. Мовчати

У кожної людини свої уподобання в сексі і про них потрібно говорити, а ще необхідно правильно направляти свого партнера або партнерку.

2. Не використовувати контрацепцію

Найважливіше, про що важливо пам'ятати – контрацепція. Вона важлива завжди, в будь-якому сексі і особливо до того, поки ви не обміняєтеся довідками, що ви здорові.

3. Забути про своє задоволення

Дбайте про своє задоволення – не думайте, що ваш партнер здогадається про те, що вам подобається.

4. Повторювати те, що подобалося вашим колишнім

А ще однією з найпоширеніших помилок є хибна думка, що якщо вашому колишньому або колишньої подобалося, то і новому партнерові або партнерці це сподобається.

Чи варто відразу влаштовувати довгий секс-марафон?

Чоловіки, не думайте, що часові секс-марафони – це класно. Секс без перерв 30-40 хвилин досить вимотує, адже може виникнути дискомфорт через натирання – краще витратьте час на прелюдію. І прелюдія може бути не тільки спочатку статевого акту, а секс може бути і з перервами.

Як зрозуміти, чи підходите ви один одному після першого сексу

Головне – не плекати ілюзій і розуміти, що після першого сексу ви можете розійтися, бо не підходите один одному, запах не сподобався, що-завгодно. Але це не означає, що ви поганий, це про те, що ви різні і ви просто не підходите один одному.

Але якщо в сексі не все ідеально, а вам добре разом – не турбуйтеся, адже все можна прокачати і про все домовитися. Тому що в нормальних стосунках секс з часом стає кращим і якіснішим.

Детальніше про це та про те, коли потрібно начитати розмовляти з дітьми на тему сексу, слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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