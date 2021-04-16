Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Подкаст

Як підготуватися до першого сексу з новим партнером і про що не варто судити відразу

Сьогодні, 15:15

У новому випуску "Сьогодні буде секс" розповідаємо, як підготуватися до сексу з новим партнером

Неважливо скільки вам років і скільки сексуальних партнерів ви вже мали, перший секс в нових стосунках – завжди стресова ситуація. Досить часто стосунки і закінчуються після першої інтимної близькості, адже парі здається, що у них нічого не виходить або вони не підходять один одному. Але в дійсності це не завжди правда. Як підготуватися до сексу з новим партнером, на що варто звернути увагу відразу, а про що не можна судити відразу? Про це в новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" розкажуть журналістка Настя Бобкова і секс-терапевт Ярослава Плотнікова.

Слухати подкаст онлайн:

Нестабільна ерекція і відсутність оргазму – чи нормально це

Є синдром очікування невдачі – тобто, якщо під час першого сексу з партнером виникає нестабільна ерекція і ви на цьому зациклюєтесь, то це дуже впливає на ваше збудження. Адже ви думаєте, що ось зараз щось станеться і член не встане – в результаті так і відбувається, адже ви вже себе на це налаштували.

Під час першого сексу з новим партнером ви досліджуєте один одного, виникає стрес, а ще є очікування якісь, які можуть дуже швидко все зіпсувати.

Найпоширеніші помилки, які зіпсують перший секс з новим партнером

1. Мовчати

У кожної людини свої уподобання в сексі і про них потрібно говорити, а ще необхідно правильно направляти свого партнера або партнерку.

2. Не використовувати контрацепцію

Найважливіше, про що важливо пам'ятати – контрацепція. Вона важлива завжди, в будь-якому сексі і особливо до того, поки ви не обміняєтеся довідками, що ви здорові.

Читайте також:
Як урізноманітнити секс інтимними іграшками: гід по секс-шопу

3. Забути про своє задоволення

Дбайте про своє задоволення – не думайте, що ваш партнер здогадається про те, що вам подобається.

4. Повторювати те, що подобалося вашим колишнім

А ще однією з найпоширеніших помилок є хибна думка, що якщо вашому колишньому або колишньої подобалося, то і новому партнерові або партнерці це сподобається.

Чи варто відразу влаштовувати довгий секс-марафон?

Чоловіки, не думайте, що часові секс-марафони – це класно. Секс без перерв 30-40 хвилин досить вимотує, адже може виникнути дискомфорт через натирання – краще витратьте час на прелюдію. І прелюдія може бути не тільки спочатку статевого акту, а секс може бути і з перервами.

Як зрозуміти, чи підходите ви один одному після першого сексу

Головне – не плекати ілюзій і розуміти, що після першого сексу ви можете розійтися, бо не підходите один одному, запах не сподобався, що-завгодно. Але це не означає, що ви поганий, це про те, що ви різні і ви просто не підходите один одному.

Але якщо в сексі не все ідеально, а вам добре разом – не турбуйтеся, адже все можна прокачати і про все домовитися. Тому що в нормальних стосунках секс з часом стає кращим і якіснішим.

Детальніше про це та про те, коли потрібно начитати розмовляти з дітьми на тему сексу, слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як і де познайомитися з хлопцем під час карантину: 10 місць Як пережити карантин всією сім'єю і зберегти мир: поради психолога Як підготуватися до першого сексу, щоб ні про що не пошкодувати
стосунки секс сьогодні буде секс
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая

Популярні статті

Сьогодні, 13:05Смачно

Чому на Великдень освячують паски і яйця

Сьогодні, 10:34Смачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

Вчора, 17:53Смачно

5 оригінальних салатів на Великдень – для тих, хто не боїться зіпсувати фігуру

Вчора, 14:51Фаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

Вчора, 14:42Зірково

Кохані чоловіки Алли Пугачової: найгучніші романи Примадонни

Вчора, 12:15Смачно

10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

Вчора, 11:09Зірково

Таку, як ти, не знайдеш на Землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження

Вчора, 10:33Смачно

Панеттоне: як спекти італійську паску

Вчора, 05:59Психо

Гороскоп на сьогодні 15 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолію, будете на коні!

14 квітняСмачно

Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

14 квітняСмачно

Як приготувати запечену сирну паску: 3 смачні рецепти

14 квітняСмачно

Меню на Великдень: 5 рецептів страв до святкового столу

14 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не відмовляй собі ні в чому!

13 квітняСмачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

13 квітняЗірково

Одна з учасниць фотосесії в Дубаї заявила, що моделей змусили вийти на балкон голими

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти