Як урізноманітнити секс інтимними іграшками: гід по секс-шопу

Що купити в секс-шопі жінці, чоловікові і парі

Секс-шопів боятися не потрібно, адже вони дають відмінну можливість урізноманітнити ваше сексуальне життя. Як правильно вибирати іграшки для інтимних утіх, які вони бувають і як сказати партнеру, що захотілося чогось новенького? Про це в новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" розповіли секс-терапевт, власниця секс-шопу Ярослава Плотникова і журналістка Настя Бобкова.

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Як вибрати лубрикант і коли він потрібен

Не можна використовувати для сексу вазелін, масло – побережіть свою мікрофлору. Якісний лубрикант проходить тести, він гіпоалергенний і безпечний для здоров'я. Найкраще вибирати на водній основі, а для орального сексу – на силіконовій основі.

Лубриканти можуть бути різними Фото: notjustsex.com.ua

Лубрикант можна використовувати не тільки для сексу, навіть петтінг з ним стане приємнішим. Іноді навіть, коли хочеться сексу, змазки виробляється мало і це нормально. Тому просто беріть і користуйтеся лубрикантами.

Масажна свічка – варіант секс-подарунку, який підійде всім

Массажна свічка Фото: notjustsex.com.ua

Ви її запалюєте, квартира наповнюється приємним ароматом, ви ллєте розтоплене масло на партнера (воно не обпалює) і далі ви робите масаж. Це хороша прелюдія і різноманітність у ваше сексуальне життя.

Чи правда, що в секс-шоп йдуть, коли проблеми в сексі

Навпаки, в секс-шоп йдуть ті люди, у яких все добре в сексі, адже вони хочуть його урізноманітнити. А ті, у кого проблеми, вони зазвичай закриваються, не говорять і нічого нового не несуть в секс.

Як говорити з партнером про покупку іграшок

Фаллоіммітатор Фото: notjustsex.com.ua

Якщо ваш партнер побоюється секс-шопів, а вам хочеться щось спробувати – починайте робити все поетапно. Для початку поясніть партнеру, що вас все влаштовує в сексі, але ви хотіли б його урізноманітнити і щось привнести. І якщо купуєте перші для вашої пари секс-іграшки, то починайте з чогось легкого.

Порада секс-терапевта: жінки, не приносьте в пару реалістичні фаллоіммітатори, які будуть за розміром більше, ніж статевий член вашого чоловіка.

Рідкий вібратор – маленький секрет різноманітності оргазмів

Рідкий вібратор Фото: notjustsex.com.ua

Його наносять на голівку клітора або статевого члена і він допомагає випробувати більш яскраві відчуття.

Але варто зазначити, що збудливі засоби призначені більше для жінок і дають приплив крові до вульви, і вона стає більш чутливою. Тому і оргазм може бути більш яскравим!

Як правильно вибрати вібратор, щоб не шкодувати, що викинули гроші

Вібратори для точки G Фото: notjustsex.com.ua

У кожної дівчини свої переваги, тому ніяких універсальних секс-іграшок немає. Також потрібно відштовхуватися від ваших параметрів – діаметр, довжина, де перебуває ваша точка G. А ще бажано, щоб девайс був гнучким, щоб кліторіальний відросток можна було відсувати, змінювати режими. Іноді навіть потрібно взяти сантиметр і поміряти себе, щоб розуміти функції відповідають вашим потребам певна секс-іграшка або краще вибрати іншу.

Що купити в секс-шопі для чоловіків

Мастурбатор Фото: notjustsex.com.ua

Для чоловіків можна вибрати ерекційне кільце з вібрацією або без неї. Тільки не беріть залізні – краще вибирайте силіконові. Це допомагає продовжити статевий акт, продовживши ерекцію.

Мастурбатори також хороший варіант покупки в секс-шопі для чоловіків. Вони також бувають різні: з різними рельєфами, форми і кольору. Є також мастурбатори з відкритою голівкою – він дає додаткову стимуляцію і при цьому можна ще паралельно робити мінет.

Детальніше про це та про те, коли потрібно начитати розмовляти з дітьми на тему сексу, слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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