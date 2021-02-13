Все для кохання: як вибрати подарунок у магазині для дорослих
12 продуктів, які вам захочеться спробувати
У сучасному світі вже не соромно ходити по магазинам для дорослих, адже там можна знайти дуже багато якісних товарів для яскравого сексуального життя. Спеціально до Дня святого Валентина топ секс-терапевтка і постійна експертка подкасту "Сьогодні буде секс" Ярослава Плотнікова вибрала кілька товарів, які вам точно захочеться спробувати в ліжку.
Нагадаємо, що сайт Сьогодні.Lifestyle підготував гід по 14 лютого – найкрутіші ідеї для святкування Дня закоханих, які допоможуть влаштувати справжнє свято для вас і вашої коханої людини.
1. Лубрикант
Головне – вибрати якісний і з хорошим складом. Є водні, силіконові і їстівні, вони зроблять ваш секс комфортнішим і приємнішим.
2. Масажні свічки
Це відмінний спосіб урізноманітнити прелюдію і внести у ваш секс щось нове. Свічку запалюють, вона плавиться, і ви виливаєте її на тіло партнера. Ідеальний варіант для масажу, особливо взимку.
3. Мастурбатор Blow Yo
Відмінний варіант, щоб урізноманітнити оральний секс. Він дає додаткову стимуляцію і нові відчуття чоловікові. Важливо нанести побільше їстівного лубриканта, щоб було гарне ковзання.
4. Вакуумно-хвильові стимулятори для клітора
Їх обожнюють всі жінки, бо багато хто завдяки їм отримав свої перші оргазми. Це безконтактна стимуляція клітора, яку зручно використовувати і для соло ігор, і в парі.
Є два популярних бренди Womanizer і Satisfyer, із різними варіантами дизайну, на різний гаманець.
5. Збуджуючий еліксир
Дає дуже незвичайний ефект, який можуть відчути обидва партнера. Ефект тепла-холоду підвищує чутливість, але у цей же час продовжує статевий акт, роблячи яскравішим оргазм.
6. Вібратор Better than Chocolate
Вібратор надзвичайно зручно лягає в руку, а його вигнута форма ідеально підходить для вульви, посилаючи через всю свою поверхню потужні вібрації до клітора і області навколо нього. Загострений кінчик іграшки може використовуватися для точкової прямої стимуляції. Нею можна стимулювати різні ерогенні зони.
7. Вибратор-кролик Fun Factory Miss Bi
Ідеальна іграшка для одночасної стимуляції точки G і клітора. Це одна з популярних форм іграшок у жінок.
8. Рідкий вібратор Orgie
Одне з топових збуджуючих засобів для жінок. Це рідкий гель, якого для незабутнього ефекту потрібно зовсім трохи. Кожен дотик відчувається незвично і за рахунок припливу крові оргазм настає швидше і яскравіше.
9. Вібратор для пар We Vibe Chorus
Це іграшка для двох, яку можна використовувати під час вагінального сексу. Вібратор управляється за допомогою смартфона і спеціального пульта, дозволяючи вам з партнером займатися сексом на відстані.
10. Вібромасажер-мікрофон Wand by We-Vibe
Wand від We-Vibe на цей момент є найбільш просунутим і потужним, бездротовим масажером. Ця модель стала популярною завдяки серіалу "Секс і місто".
Із Wand by We-Vibe можна не тільки стимулювати ерогенні зони, але і робити масаж спини.
11. Ерекційне смарт-віброкільце Satisfyer Signet Ring
Ерекційні кільця продовжують статевий акт, роблять ерекцію більш стійкою, а додаткова вібрація стимулює не тільки статевий член, але і клітор. Цим кільцем можна керувати за допомогою телефона, воно також підтримує можливість голосового управління.
12. Мастурбатори Tenga
Це бренд зосереджений тільки на мастурбаторах і лубрикантах, тому робить неймовірні дизайни і форми. Часто саме цей бренд купують для парних ігор. Tenga дарують нові відчуття і різноманітність.
Нагадаємо, раніше ми розповідали як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити.
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
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