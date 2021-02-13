Все для кохання: як вибрати подарунок у магазині для дорослих

12 продуктів, які вам захочеться спробувати

У сучасному світі вже не соромно ходити по магазинам для дорослих, адже там можна знайти дуже багато якісних товарів для яскравого сексуального життя. Спеціально до Дня святого Валентина топ секс-терапевтка і постійна експертка подкасту "Сьогодні буде секс" Ярослава Плотнікова вибрала кілька товарів, які вам точно захочеться спробувати в ліжку.

Нагадаємо, що сайт Сьогодні.Lifestyle підготував гід по 14 лютого – найкрутіші ідеї для святкування Дня закоханих, які допоможуть влаштувати справжнє свято для вас і вашої коханої людини.

Що купити в магазині для дорослих: ТОП-12 товарів

1. Лубрикант

Головне – вибрати якісний і з хорошим складом. Є водні, силіконові і їстівні, вони зроблять ваш секс комфортнішим і приємнішим.

Лубрикант на водній основі

2. Масажні свічки

Це відмінний спосіб урізноманітнити прелюдію і внести у ваш секс щось нове. Свічку запалюють, вона плавиться, і ви виливаєте її на тіло партнера. Ідеальний варіант для масажу, особливо взимку.

Масажні свічки

3. Мастурбатор Blow Yo

Відмінний варіант, щоб урізноманітнити оральний секс. Він дає додаткову стимуляцію і нові відчуття чоловікові. Важливо нанести побільше їстівного лубриканта, щоб було гарне ковзання.

Blow Yo

4. Вакуумно-хвильові стимулятори для клітора

Їх обожнюють всі жінки, бо багато хто завдяки їм отримав свої перші оргазми. Це безконтактна стимуляція клітора, яку зручно використовувати і для соло ігор, і в парі.

Womanizer

Є два популярних бренди Womanizer і Satisfyer, із різними варіантами дизайну, на різний гаманець.

Satisfyer

5. Збуджуючий еліксир

Дає дуже незвичайний ефект, який можуть відчути обидва партнера. Ефект тепла-холоду підвищує чутливість, але у цей же час продовжує статевий акт, роблячи яскравішим оргазм.

Еліксир Shunga Dragon

6. Вібратор Better than Chocolate

Вібратор надзвичайно зручно лягає в руку, а його вигнута форма ідеально підходить для вульви, посилаючи через всю свою поверхню потужні вібрації до клітора і області навколо нього. Загострений кінчик іграшки може використовуватися для точкової прямої стимуляції. Нею можна стимулювати різні ерогенні зони.

Better than Chocolate

7. Вибратор-кролик Fun Factory Miss Bi

Ідеальна іграшка для одночасної стимуляції точки G і клітора. Це одна з популярних форм іграшок у жінок.

Fun Factory Miss Bi

8. Рідкий вібратор Orgie

Одне з топових збуджуючих засобів для жінок. Це рідкий гель, якого для незабутнього ефекту потрібно зовсім трохи. Кожен дотик відчувається незвично і за рахунок припливу крові оргазм настає швидше і яскравіше.

Orgie

9. Вібратор для пар We Vibe Chorus

Це іграшка для двох, яку можна використовувати під час вагінального сексу. Вібратор управляється за допомогою смартфона і спеціального пульта, дозволяючи вам з партнером займатися сексом на відстані.

We Vibe Chorus

10. Вібромасажер-мікрофон Wand by We-Vibe

Wand від We-Vibe на цей момент є найбільш просунутим і потужним, бездротовим масажером. Ця модель стала популярною завдяки серіалу "Секс і місто".

Із Wand by We-Vibe можна не тільки стимулювати ерогенні зони, але і робити масаж спини.

Wand by We-Vibe

11. Ерекційне смарт-віброкільце Satisfyer Signet Ring

Ерекційні кільця продовжують статевий акт, роблять ерекцію більш стійкою, а додаткова вібрація стимулює не тільки статевий член, але і клітор. Цим кільцем можна керувати за допомогою телефона, воно також підтримує можливість голосового управління.

Satisfyer Signet Ring

12. Мастурбатори Tenga

Це бренд зосереджений тільки на мастурбаторах і лубрикантах, тому робить неймовірні дизайни і форми. Часто саме цей бренд купують для парних ігор. Tenga дарують нові відчуття і різноманітність.

Tenga

Tenga

Tenga

Нагадаємо, раніше ми розповідали як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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