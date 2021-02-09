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Секс-іграшки, порно і симуляція: що не можна, а що можна робити в ліжку

Сьогодні, 19:00

Повтор порно, симуляція оргазму і хендмейд лубриканти – це тільки декілька прикладів того, чого не варто робити в сексі

Симулювати оргазм – погана ідея, повторювати пози з порно – теж, а використання підручних засобів у якості лубрикантів може нашкодити вашому здоров'ю.

У третьому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевтка Ярослава Плотникова розповіли про головні правила сексу. У цьому матеріалі ми коротко виклали головні тези.

До речі, зовсім скоро ми будемо святкувати День закоханих, який захочеться провести удвох з коханою людиною. Про те, як зробити цей день (або вечір) незабутнім, читайте в нашому спецматеріалі до 14 лютого.

Сьогодні буде секс
Сьогодні буде секс
Фото: Сьогодні

Техніка безпеки або що потрібно знати про секс-іграшки

Використовувати будь-які секс-іграшки – це нормально. Головним правилом є те, що вони повинні бути куплені в спеціалізованих магазинах. Категорично не рекомендується використовувати підручні засоби, які не створені для секс-ігор. В іншому випадку можна потрапити у лікарню.

Чому лубриканти не можна замінювати маслами і кремами

Щоб змазки було достатньо для комфортного сексу, потрібно використовувати лубриканти із секс-шопу. Не можна даний засіб замінювати будь-якими маслами, вазеліном, крем для рук та іншим. Все це може викликати роздратування і тільки нашкодити.

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"Можна" і "не можна" в сексі

Секс – це задоволення для всіх учасників цього процесу. Не можна займатися тим, що викликає відторгнення. У той же час погоджуватися на експерименти, щоб задовольнити запит партнера – ідея не з кращих. Це буде вас руйнувати морально і приносити біль – це дуже важливо розуміти.

Не всі сексуальні фантазії потрібно втілювати в життя. Якщо фантазія вашого партнера вам не близька і ви не готові втілити її на практиці, делікатно поясніть це. Пам'ятайте, що негативна реакція може травмувати людину.

Чому не варто повторювати "трюки" з порно

Концепція порно, як рольової гри в ліжку має місце бути. Але намагатися повторити всі дії не варто. Якщо ви побачили в порно, що вона за дві хвилини збудилася, а він може займатися сексом 40 хвилин без перерви, при цьому у нього не падає ерекція – потрібно пам'ятати, що це ніяк не пов'язано з реальним сексом.

Це всього лише красива картинка, по якій, тим більше, не можна навчатися. Свого партнера потрібно вивчити, дізнатися про його вподобання, знайти підхід та ерогенні зони... А не відразу ж пробувати повторювати побачене на екрані.

Симулювати оргазм – погана ідея

Оргазм можуть зображати як жінки, так і чоловіки. Багато хто робить це через страх, який виникає під тиском стереотипів.

Якщо ви займаєтеся сексом і зображуєте оргазм, ваш партнер буде думати, що все добре. Під час наступних актів він буде повторювати ці дії, а для вас секс буде вже далеко не приємним заняттям. Надалі невдоволення буде рости, вам не буде хотітися сексу з цією людиною, а відносини погіршаться.

Чому не можна терпіти дискомфорт під час сексу, як не соромитися своїх бажань, і де шукати правильні поради про секс – слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud .

Нагадаємо, раніше ми обговорювали що таке сексуальність і як на неї вплинув СРСР .

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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