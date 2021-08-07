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Як зрозуміти, що скоро менопауза і чи можна відстрочити клімакс

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
7 серпня, 08:00
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Припливи, плаксивість, порушення циклу – не завжди це симптоми наступаючої менопаузи. Крім того, клімакс можна відсунути, як саме – в матеріалі
Менопауза настає в 45-55 років, але клімакс можна відстрочити
Менопауза настає в 45-55 років, але клімакс можна відстрочити / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть якщо вам за 40 і навіть за 50 і "на обличчя" всі симптоми клімаксу , підтвердити менопаузу можна тільки за допомогою лабораторної діагностики. Які ще симптоми клімаксу, в якому віці настає менопауза і чи можна її пригальмувати – розповіла кандидат медичних наук, наш постійний експерт, гінеколог-ендокринолог Анна Шаргородська .

Анна Шаргородська
Анна Шаргородська / Фото: пресслужба

Так в якому віці початок менопаузи – норма?

Вік сучасної жінки, в якому настає природна менопауза – це 45-55 років. І провідну роль, коли саме у вас почнеться менопауза, грає генетика. Поцікавтеся у мами та інших родичок по її лінії, у скільки років у них почався клімакс і припинилися регулярні менструації.

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Також на час настання менопаузи впливають зовнішні чинники, такі як звички, спосіб життя в цілому, харчування, вже наявні і перенесені раніше захворювання. Навіть той факт, як протікала вагітність у вашої мами. Менопауза може бути:

  • рання, якщо настає до 45 років,
  • передчасна – якщо до 40 років,
  • пізня – коли жінці більше 55 років.

Як ранню, так і пізню менопаузу викликають генетичні фактори, патології вагітності у матері, автоімунні хвороби, хірургічні операції на матці і яєчниках, онкотерапіі (променева і "хімія"). І "Класичні" симптоми не завжди підтвердження того, що у жінки почався клімакс.

А як зрозуміти, що це саме менопауза?

Скорочення менструального циклу, перепади настрою від агресії до плаксивості, зайва пітливість (припливи), сухість слизових оболонок – ці ознаки дійсно з'являються під час наближення менопаузи. Але також такі ж симптоми з'являються при ПМС, на тлі різних захворювань або загальної перевтоми і у жінки в 25-30 років.

Тому якщо вам за 40 і стали турбувати перераховані вище симптоми, а ще м'язи втратили тонус, ви стали швидше втомлюватися, шкіра стала менш еластичною – не поспішайте ставити собі діагноз "клімакс".

При менопаузі місячні не наступають рік і більше
При менопаузі місячні не наступають рік і більше / Фото: freepik.com

Крім припливів, порушень сну і дратівливості при менопаузі настає стійке відсутність місячних протягом року. І підтвердити з 100% упевненістю, що у вас саме клімакс, може тільки діагностика. Аналіз крові покаже підвищення ФГС (фолікулостимулюючого гормону) і естрадіолу в сироватці крові. А УЗД "побачить" повну відсутність або поодинокі фолікули в яєчниках.

Причому, згасання репродуктивних функцій і зниження вироблення статевих гормонів у жінки відбувається ще задовго то повного припинення місячних. Це природний процес, уникнути якого неможливо. Але сповільнити і "пригальмувати" настання менопаузи – цілком можливо.

Як зробити, щоб менопауза наступила пізніше

Змінити генетику ми не можемо, а ось вплив зовнішніх факторів і способу життя на жіночий організм – можемо. І немає ніякого секрету: для жіночого здоров'я важливий повноцінний сон, фізична активність, якісний регулярний секс (але не безладні статеві зв'язки), позбавлення від накопиченого стресу. Можна і в 55 виглядати молодо, вже будучи бабусею.

Важливо! Продовжити молодість і затримати менопаузу допомагають все "шестерні" з цього ланцюга. Чим менше стрес – тим краще травлення, настрій і більше сил. Відповідно – енергія і молодість зберігають ваше здоров'я і клімакс настає пізніше.

Також раніше ми писали, як підготуватися до менопаузи і пережити її.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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