Как понять, что скоро менопауза и можно ли отсрочить климакс

Даже если вам за 40 и даже за 50 и "на лицо" все симптомы климакса, подтвердить менопаузу можно только с помощью лабораторной диагностики. Какие еще симптомы климакса, в каком возрасте наступает менопауза и можно ли ее притормозить – рассказала кандидат медицинских наук, наш постоянный эксперт, гинеколог-эндокринолог Анна Шаргородская.
Так в каком возрасте начало менопаузы – норма?
Возраст современной женщины, в котором наступает естественная менопауза – это 45-55 лет. И ведущую роль, когда именно у вас начнется менопауза, играет генетика. Поинтересуйтесь у мамы и других родственниц по ее линии, во сколько лет у них начался климакс и прекратились регулярные менструации.
Ранний климакс: во сколько лет он может начаться
Также на время наступления менопаузы влияют внешние факторы, такие как привычки, образ жизни в целом, питание, уже имеющиеся и перенесенные ранее заболевания. Даже тот факт, как протекала беременность у вашей мамы. Менопауза может быть:
- ранняя, если наступает до 45 лет,
- преждевременная – если до 40 лет,
- поздняя – когда женщине больше 55 лет.
Как раннюю, так и позднюю менопаузу вызывают генетические факторы, патологии беременности у матери, аутоимунные болезни, хирургические операции на матке и яичниках, онкотерапия (лучевая и "химия"). И "классические" симптомы не всегда подтверждение того, что у женщины начался климакс.
А как понять, что это именно менопауза?
Сокращение менструального цикла, перепады настроения от агрессии до плаксивости, излишняя потливость (приливы), сухость слизистых оболочек – эти признаки действительно появляются во время приближения менопаузы. Но также такие же симптомы появляются при ПМС, на фоне различных заболеваний или общей переутомляемости и у женщины в 25-30 лет.
Поэтому если вам за 40 и стали беспокоить вышеперечисленные симптомы, а еще мышцы потеряли тонус, вы стали быстрее уставать, кожа стала менее эластичной – не спешите ставить себе диагноз "климакс".
Помимо приливов, нарушений сна и раздражительности при менопаузе наступает стойкое отсутствие месячных в течении года. И подтвердить с 100% уверенностью, что у вас именно климакс, может только диагностика. Анализ крови покажет повышение ФГС (фолликулостимулирующего гормона) и эстрадиола в сыворотке крови. А УЗИ "увидит" полное отсутствие или единичные фолликулы в яичниках.
Причем, угасание репродуктивных функций и снижение выработки половых гормонов у женщины происходит еще задолго то полного прекращения месячных. Это естественный природный процесс, избежать которого невозможно. Но замедлить и "притормозить" наступление менопаузы – вполне возможно.
Как сделать, чтобы менопауза наступила позже
Изменить генетику мы не можем, а вот влияние внешних факторов и образа жизни на женский организм – можем. И нет никакого секрета: для женского здоровья важен полноценный сон, физическая активность, качественный регулярный секс (но не беспорядочные половые связи), избавление от накопленного стресса. Можно и в 55 выглядеть молодо, уже будучи бабушкой.
Важно! Продлить молодость и задержать менопаузу помогают все "шестеренки" из этой цепи. Чем меньше стресс – тем лучше пищеварения, настроение и больше сил. Соответственно – энергия и молодость сохраняют ваше здоровье и климакс наступает позже.
Также ранее мы писали, как подготовиться к менопаузе и пережить ее.