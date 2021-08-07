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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как понять, что скоро менопауза и можно ли отсрочить климакс

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
7 августа, 08:00
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Приливы, плаксивость, нарушение цикла – не всегда это симптомы наступающей менопаузы. Кроме того, климакс можно отодвинуть, как именно – в материале
Менопауза наступает в 45-55 лет, но климакс можно отсрочить
Менопауза наступает в 45-55 лет, но климакс можно отсрочить / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже если вам за 40 и даже за 50 и "на лицо" все симптомы климакса, подтвердить менопаузу можно только с помощью лабораторной диагностики. Какие еще симптомы климакса, в каком возрасте наступает менопауза и можно ли ее притормозить – рассказала кандидат медицинских наук, наш постоянный эксперт, гинеколог-эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская
Анна Шаргородская / Фото: пресс-служба

Так в каком возрасте начало менопаузы – норма?

Возраст современной женщины, в котором наступает естественная менопауза – это 45-55 лет. И ведущую роль, когда именно у вас начнется менопауза, играет генетика. Поинтересуйтесь у мамы и других родственниц по ее линии, во сколько лет у них начался климакс и прекратились регулярные менструации.

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Также на время наступления менопаузы влияют внешние факторы, такие как привычки, образ жизни в целом, питание, уже имеющиеся и перенесенные ранее заболевания. Даже тот факт, как протекала беременность у вашей мамы. Менопауза может быть:

  • ранняя, если наступает до 45 лет,
  • преждевременная – если до 40 лет,
  • поздняя – когда женщине больше 55 лет.

Как раннюю, так и позднюю менопаузу вызывают генетические факторы, патологии беременности у матери, аутоимунные болезни, хирургические операции на матке и яичниках, онкотерапия (лучевая и "химия"). И "классические" симптомы не всегда подтверждение того, что у женщины начался климакс.

А как понять, что это именно менопауза?

Сокращение менструального цикла, перепады настроения от агрессии до плаксивости, излишняя потливость (приливы), сухость слизистых оболочек – эти признаки действительно появляются во время приближения менопаузы. Но также такие же симптомы появляются при ПМС, на фоне различных заболеваний или общей переутомляемости и у женщины в 25-30 лет.

Поэтому если вам за 40 и стали беспокоить вышеперечисленные симптомы, а еще мышцы потеряли тонус, вы стали быстрее уставать, кожа стала менее эластичной – не спешите ставить себе диагноз "климакс".

При менопаузе месячные не наступают год и больше
При менопаузе месячные не наступают год и больше / Фото: freepik.com

Помимо приливов, нарушений сна и раздражительности при менопаузе наступает стойкое отсутствие месячных в течении года. И подтвердить с 100% уверенностью, что у вас именно климакс, может только диагностика. Анализ крови покажет повышение ФГС (фолликулостимулирующего гормона) и эстрадиола в сыворотке крови. А УЗИ "увидит" полное отсутствие или единичные фолликулы в яичниках.

Причем, угасание репродуктивных функций и снижение выработки половых гормонов у женщины происходит еще задолго то полного прекращения месячных. Это естественный природный процесс, избежать которого невозможно. Но замедлить и "притормозить" наступление менопаузы – вполне возможно.

Как сделать, чтобы менопауза наступила позже

Изменить генетику мы не можем, а вот влияние внешних факторов и образа жизни на женский организм – можем. И нет никакого секрета: для женского здоровья важен полноценный сон, физическая активность, качественный регулярный секс (но не беспорядочные половые связи), избавление от накопленного стресса. Можно и в 55 выглядеть молодо, уже будучи бабушкой.

Важно! Продлить молодость и задержать менопаузу помогают все "шестеренки" из этой цепи. Чем меньше стресс – тем лучше пищеварения, настроение и больше сил. Соответственно – энергия и молодость сохраняют ваше здоровье и климакс наступает позже.

Также ранее мы писали, как подготовиться к менопаузе и пережить ее.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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