Як обійми і поцілунки впливають на гормони щастя в нашому організмі

Звички проявляти емоції, обіймати, цілувати, хвалити один одного допомагають мозку виробляти гормони щастя. Це робить нас більш здоровими і щасливими

Обійми, поцілунки і похвали змушують мозок виробляти більше гормонів щастя / Фото: Сьогодні

Якщо порушений гормональний фон, то відчуття балансу і щастя не добитися. Але гормональний профіль можна змінити за допомогою формування корисних звичок і способу життя. Як допомогти мозку виробляти гормони щастя, стати більш щасливим, врівноваженим і які щоденні звички допоможуть цього досягти – розповіла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська.

Ганна Шаргородська / Фото: пресслужба

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А як пов'язані гормони, настрій і щастя?

Не дивуйтеся, але гормони відповідають за те, наскільки ми задоволені своїм життям, яке у нас настрій і наскільки ми впевнені в собі. Кожен, напевно, чув про "гормони щастя" або "гормони успіху" – дофамін, окситоцин, серотонін і ендорфін. Крім гарного настрою, ці гормони допомагають краще концентруватися, дають оптимізм, заряджають організм енергією.

Під дією гормонів ми хочемо спілкуватися з людьми, домагатися поставленої мети, стаємо більш впевненими в собі. Тобто, гормони, які виробляє наш мозок, формують наш особистісний психотип.

Але можна навчити мозок сильніше продукувати ці гормони за рахунок досить нескладних дій, зміни способу життя і звичок.

Які ж звички навчать мозок виробляти більше гормонів щастя?

Так, підвищити рівень ендорфінів допомагають короткі, що приносять задоволення дії – це тренування, їжа, секс. А якщо ви хочете зробити більш радісними своїх співробітників, поліпшити моральний дух команди, зміцнити корпоративні традиції, то частіше проводите спільні вечірки, пікніки і інші активності по об'єднанню колективу.

Більш радісними і дружними в колективі допомагають стати спільні активності або вечірки / Фото: freepik.com

Змусити мозок виробляти більше дофаміну допоможуть результати від ваших досягнень. Дофамін важливий, цей гормон – частина системи винагороди мозку. При дефіциті дофаміну погіршується пам'ять, навчання, гірше запам'ятовується інформація. А також недолік дофаміну змушує людину відчувати тривогу, падає мотивація, людина нудьгує, настрій псується.

Тому щоб мозок "не затискав" дофамін, потрібно створювати ситуації, які допомагають отримувати задоволення від досягнення мети.

Коли ви докладете зусиль до чого-небудь і досягнете результату, відчуття дофамінового щастя стане стимулом періодично повторювати такі досягнення. Регулювати ж поведінку і соціальні контакти допомагає окситоцин. Цей гормон виробляється в гіпоталамусі при обіймах, поцілунках, соціальних контактах. Тому людям, які соромляться обійматися, цілуватися або взагалі проявляти свої емоції варто постаратися змінити свої звички.

Гормон окситоцин ще називають "молекулою любові", адже саме він октівірует пролактин, без якого неможливо вигодувати грудьми малюка. Тому обіймайтеся частіше, ваші рідні та друзі це оцінять. І, нарешті, розслабитися, відчувати себе благополучно, підвищити самооцінку допомагає серотонін.

Похвали, компліменти, визнання, будь-яке підвищення вашого статусу допоможуть підвищити серотонін / Фото: freepik.com

Стимулюють вироблення цього гормону похвали, компліменти, визнання, будь-яке підвищення вашого статусу. Недолік серотоніну призводить до безсоння, зміни настрою, неконтрольованого апетиту, також цей гормон впливає на сексуальність.

Частіше хваліть друг одного, не скупіться, щоб підтримати і надихнути людей, які поруч з вами – і вони будуть мотивовані відповісти приємними словами.

Також навчитися управляти гормонами допоможуть прості поради щодо харчування та способу життя, які варто перетворити в свої корисні звички.

Як управляти гормонами за допомогою способу життя?

Самий ключовий момент – навчитися управляти стресом, як можна швидше долати стресові ситуації. А почати можна з більш простих речей:

Харчування: обмежте цукор і алкоголь, ці продукти порушують баланс тестостерону та естрогену у жінок, а ще підвищують рівень гормону стресу – кортизолу і стомлюваність.

Активність: 30 хвилин гімнастики або іншої фізичної активності на день знизять вплив стресу і рівень кортизолу.

Розслаблення: не відмовляйтеся від ситуацій або подій, в яких доведеться сміятися, отримувати нові враження, обніматися. А ще спробуйте медитувати.

А ще стежте за поставою, позами, намагайтеся гнати геть думки "боюся ... у мене нічого не вийде" – такі сигнали знижують рівень гормонів щастя, а підвищують кортизол. У підсумку можна виглядати невпевнено, провалити виступ або презентацію на роботі і так далі.

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