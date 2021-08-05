Зірка "Кріпосної" дала пораду жінкам, як пережити складну ситуацію в житті

Актриса Наталка Денисенко підтримала тих жінок, яким зараз нелегко і хто думає, що він залишився один на один зі своїми проблемами.

Наталка Денисенко дала пораду жінкам, як пережити складну ситуацію в житті / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На фоні скандалу з чоловіком актриси Андрієм Федінчиком, зірка написала в Instagram важливий пост, який буде корисний кожній жінці:

Я зрозуміла одну важливу річ – природа жінки завжди потребує усвідомлення НЕсамотності. Ми завжди прагнемо зробити затишне гніздечко, зустрічатися з подружками, оточити себе спілкуванням і безліччю справ. І коли щось трапляється, нам важливо розуміти: я – не одна.



Актриса дала жінкам 7 порад, як пережити поганий період :

Ти не одна, коли ти задовбалася на роботі (хоч вона і кохана, всі ми втомлюємося і маємо на це право). Ти не одна, коли немає сил і ти зриваєшся при дитині (так, так робити не добре, але ти можеш видихнути і виправити ситуацію). Ти не одна, коли ти відчуваєш що ти не така або не красива (бувають такі дні, але пам'ятай, що краса починається зсередини). Ти не одна, коли лаєшся з чоловіком (будь-яке зростання в стосунках йде через кризу, важливо як ти пройдеш цей урок). Ти не одна, коли думаєш, що ти одна і ніхто тобі не допоможе (це не так! Варто лише звернутися за допомогою і вона прийде). Ти не одна у всіх своїх проблемах і негараздах! (жінки, ми всі однакові, і якщо ви бачите згаслі очі або злість у іншої жінки – це значить лише одне: вона думає, що вона одна на цілім світі). Ти не одна! У тебе є, як мінімум, одна найближча людина на світі – ТИ САМА!

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

За словами актриси, кожна жінка не одна, адже у неї за спиною є її рід: мама, бабусі і пра-пра-прабабусі. Важливо лише простягнути руку і допомога буде.

Наталка Денисенко також закликала жінок бути уважнішими один до одного!

Дивіться в ролику історію кохання Наталки Денисенко та Андрія Федінчика:

Раніше після бійки Федінчіка його дружина Денисенко заявила, що минуле потрібно залишати в минулому.