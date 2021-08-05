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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Зірка "Кріпосної" дала пораду жінкам, як пережити складну ситуацію в житті

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 серпня, 17:17
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Актриса Наталка Денисенко підтримала тих жінок, яким зараз нелегко і хто думає, що він залишився один на один зі своїми проблемами.
Наталка Денисенко дала пораду жінкам, як пережити складну ситуацію в житті
Наталка Денисенко дала пораду жінкам, як пережити складну ситуацію в житті / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На фоні скандалу з чоловіком актриси Андрієм Федінчиком, зірка написала в Instagram важливий пост, який буде корисний кожній жінці:

Я зрозуміла одну важливу річ – природа жінки завжди потребує усвідомлення НЕсамотності. Ми завжди прагнемо зробити затишне гніздечко, зустрічатися з подружками, оточити себе спілкуванням і безліччю справ. І коли щось трапляється, нам важливо розуміти: я – не одна.


Актриса дала жінкам 7 порад, як пережити поганий період :

  1. Ти не одна, коли ти задовбалася на роботі (хоч вона і кохана, всі ми втомлюємося і маємо на це право).
  2. Ти не одна, коли немає сил і ти зриваєшся при дитині (так, так робити не добре, але ти можеш видихнути і виправити ситуацію).
  3. Ти не одна, коли ти відчуваєш що ти не така або не красива (бувають такі дні, але пам'ятай, що краса починається зсередини).
  4. Ти не одна, коли лаєшся з чоловіком (будь-яке зростання в стосунках йде через кризу, важливо як ти пройдеш цей урок).
  5. Ти не одна, коли думаєш, що ти одна і ніхто тобі не допоможе (це не так! Варто лише звернутися за допомогою і вона прийде).
  6. Ти не одна у всіх своїх проблемах і негараздах! (жінки, ми всі однакові, і якщо ви бачите згаслі очі або злість у іншої жінки – це значить лише одне: вона думає, що вона одна на цілім світі).
  7. Ти не одна! У тебе є, як мінімум, одна найближча людина на світі – ТИ САМА!

Наталка Денисенко з сином
Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

За словами актриси, кожна жінка не одна, адже у неї за спиною є її рід: мама, бабусі і пра-пра-прабабусі. Важливо лише простягнути руку і допомога буде.

Наталка Денисенко також закликала жінок бути уважнішими один до одного!

Дивіться в ролику історію кохання Наталки Денисенко та Андрія Федінчика:

Раніше після бійки Федінчіка його дружина Денисенко заявила, що минуле потрібно залишати в минулому.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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