Навіщо жінкам тестостерон: гінеколог розвінчала міфи про чисто чоловічий гормон

За настрій жінки, стан шкіри і навіть окружність талії відповідає... тестостерон! Чому цей гормон насправді важливий для жінок – розповіла гінеколог

При нестачі тестостерону натренувати м'язи не вийде Фото: unsplash.com

Тестостерон набув репутації "чоловічого" гормону, але для здоров'я жінки він не менш важливий, ніж усі інші. Високий рівень тестостерону (у межах норми) у жінки не перетворить її в чоловіка. Навіщо жінкам тестостерон, до чого призводить його надлишок і брак, як запобігти таким станам – розповіла акушер-гінеколог Юлія Горщаник.

Юлія Горщанік Фото: пресслужба

У яскравих, впевнених у собі жінок-лідерів відзначаються більш високі показники цього гормону, однак зовні це ніяк не відбивається. А ось коли тестостерон у надлишку, то може надмірно рости на тілі волосся і навіть з'явитися облисіння. Але це вже пов'язано з серйозними порушеннями в організмі, а не з характером жінки.

Тестостерон відіграє набагато важливішу роль для стану жіночого організму, ніж вважають у суспільстві.

Тестостерон не суто чоловічий гормон. Навіщо він жінкам?

Тестостерон належить до групи гормонів, відомих як андрогени. Для його синтезу необхідні холестерин, цинк, вітамін D3. Досить довго вважалося, що тестостерон у жінок регулює лібідо (статевий потяг) і тільки. Однак медичні дослідження підтвердили, що це не так. Регуляція сексуальної функції – лише "верхівка айсберга".

Тестостерон має важливе значення для жіночого організму, а саме:

Разом з прогестероном і естрогенами регулює овуляцію і менструальний цикл. Важливий для розвитку вторинних статевих ознак у дівчаток у період статевого дозрівання. Впливає на кістковий мозок, а саме – стимулює вироблення нових еритроцитів. А ще підтримує щільність кісток у нормі. Зайвий жир на талії теж "справа" тестостерону, точніше його надлишку. Від нього залежать витривалість жінки, її стійкість до стресів, настрій і баланс психоемоційного статусу. Покращує активність мозку, когнітивні функції, допомагає сформувати психотип лідера. Однак надлишок тестостерону може викликати агресивність і дратівливість.

Без достатньої кількості тестостерону порушується формування статури, сили і обсягу м'язів, розвиток м'язової маси. Тому за дефіциту тестостерону знижується тонус м'язів, і жінка ніяк не може їх натренувати, навіть якщо буде буквально "жити" в спортзалі.

Деякі спортивні добавки, що містять стероїди, небезпечні для жіночого здоров'я і можуть викликати гормональний дисбаланс.

Тестостерон відповідає за нашу поведінку, його вважають гормоном молодості, енергії, впевненості в собі. Ще й тому тестостерон заслужив репутацію суто "чоловічого" гормону. В організмі жінки він синтезується яєчниками і наднирковими залозами. Тестостерон циркулює в крові і здатний перетворюватися в інші види статевих гормонів. Під впливом ферментів цей гормон переходить в активну форму і виявляє свою біологічну дію.

У жінок тестостерону таки менше, ніж у чоловіків?

Так, у жіночому організмі тестостерону в 10 разів менше, ніж у чоловічому. І в жінки рівень цього гормону змінюється – протягом життя, під час менструального циклу і навіть у різний час доби. Пік тестостерону в організмі жінки припадає на вік 18-19 років, потім він поступово знижується. До менопаузи тестостерону буде в 2 рази менше.

Чому дівчатам і жінкам важливо звертати увагу на рівень тестостерону? Тому що як його надлишок, так і нестача призводить до серйозних проблем зі здоров'ям.

Хіба погано, коли тестостерону мало – жінка більш жіночна?

Пригнічений настрій, занепад сил і життєвої енергії, заміщення м'язової тканини жировою навряд чи має щось спільне із жіночністю. А саме так проявляється зниження рівня тестостерону в жіночому організмі.

А ще нестача тестостерону спричиняє приховану анемію, передчасне старіння шкіри, її в'ялість і сухість, зниження м'язового тонусу. Надлишок тестостерону також негативно відбивається на жіночому здоров'ї.

Чи правда, що тестостерон робить жінку мужньою?

Підвищення рівня тестостерону призводить до порушень вуглеводного обміну – а отже, підвищує ризик розвитку діабету. Виникають проблеми із зачаттям, виношуванням вагітності, ризик передчасних пологів і зростання гормонозалежних новоутворень (фіброма матки тощо).

Випадання волосся може "говорити" про зниження тестостерону Фото: Depositphotos

Надлишок тестостерону може викликати надмірний ріст волосся на тілі та на обличчі. А ще – випадіння волосся, особливо на потилиці, надлишкову жирність волосся. Тому "мужність" в разі підвищенні рівня тестостерону, як бачите, дуже умовна.

Чому відбуваються такі коливання тестостерону і що робити, щоб досягти норми?

У період вагітності, з віком і в менопаузу рівень тестостерону в організмі жінки знижується – і це норма. Часто цьому сприяє вживання комбінованих оральних контрацептивів (таблеток "від вагітності"). Але до серйозного дисбалансу тестостерону призводять порушення в роботі яєчників, наднирників або гіпофіза.

Дізнатися, чи в нормі тестостерон, можна за допомогою спеціального аналізу крові. Норми досить широкі, і це залежить від кількох чинників. Є кілька фракцій тестостерону. Яку потрібно визначити в вашому випадку, скаже тільки досвідчений гінеколог-ендокринолог.

За даними медичної школи Бостонського університету, низький рівень тестостерону в плазмі крові такий:

менше за 25 нг / дл – для жінок до 50 років;

менше ніж 20 нг / дл – для жінок після 50 років.

Цифри, які визначають, високий чи низький рівень тестостерону в жінки, можуть варіювати залежно від лабораторії, що проводила тест. Тому самостійно з цим не розібратися, потрібно здавати аналізи і йти на консультацію до лікаря.

Як здають тест, чи складно це і чи потрібно готуватися?

Тест краще проводити вранці, коли рівень тестостерону найвищий (до 10:00 -11:00). Кров здають натщесерце. Жінкам після 45 років або тим, хто в менопаузі, можна проходити тестування до 14:00.

За добу до аналізу утримайтеся від будь-яких фізичних навантажень, вживання спиртного (особливо пива), куріння, а також жирної їжі. Перед проведенням цього тесту лікар може попросити вас припинити вживання гормональних препаратів, які здатні вплинути на результати аналізу.

Але крім факторів, на які ми не можемо вплинути, тобто генетики, віку, аутоімунних захворювань, рівень тестостерону може залежати від наших щоденних звичок. Одна з них – незбалансоване харчування.

Чи можна уникнути проблем, пов'язаних з тестостероном?

Насамперед зверніть увагу на своє харчування. Підвищити тестостерон може надлишок у раціоні м'яса і молока з гормональними домішками, а також солодке. Деякі ліки, особливо стероїди, і спортивне харчування теж здатні підвищувати рівень тестостерону. Стрес, сварки в партнерстві, нервова робота, нічні зміни і недосипання ночами – все це сприяє підвищенню показників тестостерону в жінок.

Постійні стреси призводять до підвищення тестостерону у жінок Фото: Depositphotos

Один з головних провокаторів зростання рівня тестостерону в жінок – це зайва вага. Пам'ятайте, що тестостерон – це ще і гормон стресу. Тому посилені тренування і часте підвищення рівня адреналіну теж матимуть результатом збільшення тестостерону в організмі. Щоб підтримати здоровий рівень тестостерону в організмі жінки, важливо не допускати зайвої ваги (якщо є надлишок – бажано схуднути), більше часу проводити на свіжому повітрі, раціонально харчуватися, відрегулювати сон і знайти свій спосіб боротьби зі стресом.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як жінці подолати гормональний дисбаланс після 40 років.

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