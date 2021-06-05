Як допомогти спині: лайф-хаки для заручників сидячої роботи

Сидячий спосіб життя і побутові стреси відгукуються ... болем в спині! Як попередити проблеми зі спиною і що робити з уже наявними – розповів реабілітолог

Щоб спина не боліла, робіть зарядку і стежте за поставою Фото: unsplash.com

Велика частина людей вимушено веде сидячий спосіб життя, тому болі в шиї, спині і попереку – наші постійні "супутники життя". Лікарі кажуть, що лікування болю в спині починається з їх профілактики: як допомогти спині, чому виникають болі і коли вже тільки вправами або зручними меблями не впоратися – розповів професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров .

Олексій Ніканоров Фото: пресслужба

Якщо болить спина, то обов'язково все погано?

Ломоту в попереку або гострий простріл в спині хоча б раз в житті відчував кожен з нас. Дорсалгія – тобто біль в спині, який може бути викликан безліччю причин, неабияк псує нам життя. Сучасний темп життя, на жаль, сприяє розвитку хронічних болів в спині: це постійні побутові та робочі стреси, погана екологія, синдром хронічної втоми, порушення в харчуванні, сні, шкідливі звички ...

Також біль в спині, якого раніше не було, може викликати різка зміна температури (з холоду на спеку або навпаки), стара або не дуже травма (як спини, так і іншої частини тіла), підняття тяжкості, падіння, забиття.

Наша помилка – ставитися до болів в спині несерйозно і "глушити" їх знеболюючими препаратами, відмовляючись шукати справжню причину дорсалгии.

Тому що, прибираючи больовий синдром, ми ігноруємо сигнал організму про те, що щось не в порядку. А ситуація тим самим посилюється: в результаті потім доводиться лікувати запущені запальні процеси, порушення постави, а іноді справа доходить навіть до онкології. Тому, якщо болі в спині ніяк не проходять, варто викроїти час і відвідати фахівця.

А як зрозуміти, чи потрібно терміново до лікаря або можна не поспішати?

При гострого болю в спині терміново йдіть до лікаря! Якщо отримали травму, впали, вдарилися хребтом або пам'ятайте, що в минулому травмувалися, а зараз стала боліти спина – теж запишіться на прийом до травматолога або реабілітолога. Біль може бути викликана розтягуванням або розривом зв'язок, вивихом або навіть переломом хребта. І так, навіть з переломом (дивлячись якої міри звичайно) людина може ходити і терпіти біль, якщо він не сильний. Тим самим підставляючи себе під ризики розвитку дуже серйозних ускладнень зі здоров'ям.

Сидяча робота сприяє болів в спині, як і старі травми Фото: freepik.com

Часто біль в спині викликають хвороби хребта: остеохондроз, міжхребцеві грижі і протрузії, защемлений нерв, невралгії. Порушення постави, сколіоз, запалення м'язів скелета – всі ці стани – "побічний ефект" нашого способу життя. Не варто з цим жартувати, знайдіть час знайти причину болю. І звичайно ж, якщо вже зараз переглянути свої деякі звички і спосіб життя, то больові відчуття можна знизити. А також не допустити розвитку ускладнень.

Ок, а як допомогти своїй спині, може є особливі рекомендації?

Основна рекомендація – це дотримуватися здорового глузду у всьому, постаратися скоротити навантаження на хребет і стежити за поставою. У своєму щоденному житті постарайтеся:

Всіляко уникати підняття тяжкості. Якщо потрібно перенести важкий предмет, то обов'язково тримайте коліна пригнутими, а спину – рівною, тобто постарайтеся зберегти поставу і не горбитися. На роботі робіть перерви як мінімум раз на годину, розминку, легку гімнастику. Крісло, стілець і стіл повинні бути зручними і відповідати вашому зросту! Якщо працюєте сидячи, то виберіть стілець або крісло, яке буде підтримувати спину і зафіксує її в правильному, рівному положенні. Важливо, щоб ноги стояли на підлозі, а не висіли в повітрі. Знайдіть у своєму житті місце активностям, які припадуть до душі і будуть відповідати стану здоров'я. Наприклад, для здоров'я в цілому і для спини дуже корисно плавати. А при необхідності спеціаліст підбере індивідуальної комплекс вправ для спини.

Дуже добре розслабляє тіло масаж , а розум – медитація, зробіть такі релакс-процедури своїми звичками, наприклад, замінивши ними розпивання пива і куріння кальяну в барі.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що робити, якщо болить шия.

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