Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

3 міфи про грижу хребта: чи так це страшно і як запобігти

Сьогодні, 18:20

Третина здорових молодих людей живуть з грижею міжхребцевого диска і операція їм не потрібна. Чи завжди при цьому болить спина і як уникнути проблеми – в статті

Сидяча робота - одна з причин розвитку міжхребцевих гриж і протрузій
Сидяча робота - одна з причин розвитку міжхребцевих гриж і протрузій
Фото: freepik.com

Деякі люди при найменшому болю в спині самі собі діагностують грижу міжхребцевого диска. І боячись того, що неодмінно доведеться робити операцію, починають самолікування вельми сумнівними методами. Чи правда, що при грижі обов'язково болить спина , чи грижа хребта настільки небезпечна і вимагає операції, хто може заробити грижу і як уникнути цієї проблеми – розповів лікар фізичної і реабілітаційної медицини, остеопат Ігор Сомов .

Ігор Сомов
Ігор Сомов
Фото: пресслужба

Грижа і протрузія хребетного диска – це хіба не вікова проблема?

Грижа міжхребцевого диска – це стан, при якому тіло хребетного диска прориває оболонку (фіброзне кільце) і випинається назовні. А при протрузії тіло міжхребцевого диска лише зміщується або трохи випинається.

Читайте також:
Чому болить спина: невролог розповіла, на яких стільцях не можна сидіти

Міф № 1 – що грижі і протрузії хребта бувають тільки у літніх людей. Майже у третини 20-річних здорових людей є грижі,частіше – протрузии міжхребцевих дисків. І з віком кількість таких людей зростає: тобто до 80-річного віку протрузії і грижі хребта вже наживають близько 43% людей. Такий стан може як супроводжуватися болями в спині, так і ні. Причому, біль і проблеми зі спиною можуть виникати через безліч причин, навіть від надмірного користування смартфонами.

Медична статистика показує, що майже у кожної другої людини з грижею міжхребцевого диска болю в спині немає. Міф № 2 – що при грижі або протрузії хребта обов'язково буде боліти спина. Не обов'язково, хоча в багатьох випадках спина дійсно болить і біль віддає в ноги. Але якщо вас нічого не турбувало, і грижа або протрузія хребта була випадково виявлена при обстеженні у лікаря, наприклад при проходженні МРТ (магнітно-резонансної томографії), не впадайте у відчай.

А чи правда, що грижу хребта можна прибрати без операції?

Грижу міжхребцевого диска не обов'язково оперувати. Міф № 3 – в будь-якому випадку доведеться робити операцію міжхребцевої грижі, щоб був результат. Але медична практика доводить протилежне: як операція, так і консервативне лікування однаково ефективні, якщо порівняти їх результати через пару років. Єдина перевага хірургічного методу – це більш швидке полегшення болю.

Болі в спині при протрузії або грижі хребта можна прибрати без операції
Болі в спині при протрузії або грижі хребта можна прибрати без операції
Фото: Depositphotos

Тому якщо у вас міжхребцева грижа супроводжується болем в спині, то для початку лікар підкаже, як правильно знеболити стан. А ще доведеться змінити свої звички, освоїти рухи, яка не звдаватимуть болю. Плюс подолати психологічну боязнь робити ті чи інші рухи, пов'язані з болем в спині. У цьому допоможе лікар фізичної і реабілітаційної медицини. Медикаментозне лікування, м'яка ортопедична мануальна терапія, терапевтичні вправи, апаратна фізіотерапія – всі ці методи без операції допоможуть вирішити проблему.

А іноді грижа може розсмоктатися самостійно: до речі, швидше розсмоктуються саме великі міжхребетні грижі.

Це ще раз доводить, що ви можете позбутися від дискомфортних відчуттів і забути про біль. Хоча на МРТ у вас все ще буде помітна грижа, яка не викликає болю і не заважає жити. Але лікувати треба не МРТ, а людину.

А чому ж виникає грижа хребта в будь-якому віці і як її уникнути?

Часто цьому сприяє генетична схильність, коли у близьких родичів були міжхребетні грижі і протрузії. А ще високий зріст: якщо людина вище 190 см, ризик розвитку грижі підвищується.

До випинання міжхребцевих дисків можуть привести надмірні фізичні навантаження, тому заняття в спортзалі, тренування, пробіжки і так далі повинні бути адекватними.

Особливо якщо людина ніколи не дружила зі спортом і раптом вирішила піти "потягати залізо". Адже сидяча робота і пасивний спосіб життя теж призводять до утворення міжхребцевих гриж і протрузій. Тому важливо регулярно навантажувати себе, але не перестаратися.

Позбутися від грижі хребта допоможе комплексний підхід
Позбутися від грижі хребта допоможе комплексний підхід
Фото: Pixabay

Зайва вага теж сприяє утворенню гриж і протрузій хребта, тому стежте за харчуванням. І якщо курите – то подумайте, як кинути: куріння також призводить до утворення міжхребцевих гриж.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, чому болить шия і що робити.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Чому не можна купувати дешеві меблі з ДСП - лікар назвав головну причину Зламали хребта: в Тернополі вбили хлопця біля нічного клубу ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я Чим небезпечний високий тиск та чи можна його зменшити без ліків Чи варто бігати в спеку і як правильно тренуватися влітку
здоров'я остеохондроз хребет спина біль в спині
Реклама

Новини партнерів

Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Популярні статті

Сьогодні, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Сьогодні, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Сьогодні, 10:44Зірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Вчора, 19:45Зірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

Вчора, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Вчора, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Вчора, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 07:01Смачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

1 червняЗірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

1 червняПсихо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

1 червняФаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

1 червняЗірково

Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові

1 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

1 червняЗірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти