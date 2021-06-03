3 міфи про грижу хребта: чи так це страшно і як запобігти

Третина здорових молодих людей живуть з грижею міжхребцевого диска і операція їм не потрібна. Чи завжди при цьому болить спина і як уникнути проблеми – в статті

Сидяча робота - одна з причин розвитку міжхребцевих гриж і протрузій Фото: freepik.com

Деякі люди при найменшому болю в спині самі собі діагностують грижу міжхребцевого диска. І боячись того, що неодмінно доведеться робити операцію, починають самолікування вельми сумнівними методами. Чи правда, що при грижі обов'язково болить спина , чи грижа хребта настільки небезпечна і вимагає операції, хто може заробити грижу і як уникнути цієї проблеми – розповів лікар фізичної і реабілітаційної медицини, остеопат Ігор Сомов .

Ігор Сомов Фото: пресслужба

Грижа і протрузія хребетного диска – це хіба не вікова проблема?

Грижа міжхребцевого диска – це стан, при якому тіло хребетного диска прориває оболонку (фіброзне кільце) і випинається назовні. А при протрузії тіло міжхребцевого диска лише зміщується або трохи випинається.

Міф № 1 – що грижі і протрузії хребта бувають тільки у літніх людей. Майже у третини 20-річних здорових людей є грижі,частіше – протрузии міжхребцевих дисків. І з віком кількість таких людей зростає: тобто до 80-річного віку протрузії і грижі хребта вже наживають близько 43% людей. Такий стан може як супроводжуватися болями в спині, так і ні. Причому, біль і проблеми зі спиною можуть виникати через безліч причин, навіть від надмірного користування смартфонами.

Медична статистика показує, що майже у кожної другої людини з грижею міжхребцевого диска болю в спині немає. Міф № 2 – що при грижі або протрузії хребта обов'язково буде боліти спина. Не обов'язково, хоча в багатьох випадках спина дійсно болить і біль віддає в ноги. Але якщо вас нічого не турбувало, і грижа або протрузія хребта була випадково виявлена при обстеженні у лікаря, наприклад при проходженні МРТ (магнітно-резонансної томографії), не впадайте у відчай.

А чи правда, що грижу хребта можна прибрати без операції?

Грижу міжхребцевого диска не обов'язково оперувати. Міф № 3 – в будь-якому випадку доведеться робити операцію міжхребцевої грижі, щоб був результат. Але медична практика доводить протилежне: як операція, так і консервативне лікування однаково ефективні, якщо порівняти їх результати через пару років. Єдина перевага хірургічного методу – це більш швидке полегшення болю.

Болі в спині при протрузії або грижі хребта можна прибрати без операції Фото: Depositphotos

Тому якщо у вас міжхребцева грижа супроводжується болем в спині, то для початку лікар підкаже, як правильно знеболити стан. А ще доведеться змінити свої звички, освоїти рухи, яка не звдаватимуть болю. Плюс подолати психологічну боязнь робити ті чи інші рухи, пов'язані з болем в спині. У цьому допоможе лікар фізичної і реабілітаційної медицини. Медикаментозне лікування, м'яка ортопедична мануальна терапія, терапевтичні вправи, апаратна фізіотерапія – всі ці методи без операції допоможуть вирішити проблему.

А іноді грижа може розсмоктатися самостійно: до речі, швидше розсмоктуються саме великі міжхребетні грижі.

Це ще раз доводить, що ви можете позбутися від дискомфортних відчуттів і забути про біль. Хоча на МРТ у вас все ще буде помітна грижа, яка не викликає болю і не заважає жити. Але лікувати треба не МРТ, а людину.

А чому ж виникає грижа хребта в будь-якому віці і як її уникнути?

Часто цьому сприяє генетична схильність, коли у близьких родичів були міжхребетні грижі і протрузії. А ще високий зріст: якщо людина вище 190 см, ризик розвитку грижі підвищується.

До випинання міжхребцевих дисків можуть привести надмірні фізичні навантаження, тому заняття в спортзалі, тренування, пробіжки і так далі повинні бути адекватними.

Особливо якщо людина ніколи не дружила зі спортом і раптом вирішила піти "потягати залізо". Адже сидяча робота і пасивний спосіб життя теж призводять до утворення міжхребцевих гриж і протрузій. Тому важливо регулярно навантажувати себе, але не перестаратися.

Позбутися від грижі хребта допоможе комплексний підхід Фото: Pixabay

Зайва вага теж сприяє утворенню гриж і протрузій хребта, тому стежте за харчуванням. І якщо курите – то подумайте, як кинути: куріння також призводить до утворення міжхребцевих гриж.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, чому болить шия і що робити.

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