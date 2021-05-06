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Що робити, якщо мучать болі в шиї та голові

Сьогодні, 15:30

Сидячий спосіб життя змушує нашу шию хворіти, в результаті нормально жити стає неможливо. Врятують фізіотерпія, гімнастика та інші поради від фізичного терапевта

Cідячій спосіб життя-основна причина болю в шиї Cidyac
Cідячій спосіб життя-основна причина болю в шиї Cidyac
Фото: unsplash.com

Сидячий спосіб життя "відгукується" нам болями в шиї, від яких також починає боліти голова. Як врятувати ситуацію, чому болить шия і чи можна уникнути проблем зі здоров'ям, до яких веде сидяча робота – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Чому у багатьох людей часто болить шия і чим це небезпечно?

Більшість скарг на болі в шиї, "простріли" в руку, лікоть або плече і обмеження через ці болі активності надходить від людей, що ведуть сидячий спосіб життя. Так, більшість з нас задіяно на сидячій роботі, але якщо і решту часу проводити без руху, то проблеми зі здоров'ям неминучі. Навіть не сильні болі в шиї заважають нам концентруватися і виконувати свою роботу, ми стаємо ще менш рухливими, з'являється біль у вухах, потилиці, болить голова.

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Таке "вимушене" становище – мається на увазі сидячи за столом або комп'ютером, погано впливає на м'язи, викликає в них біль, а під впливом деяких факторів – і запальні процеси. Виходить замкнуте коло: через біль у м'язах турбує голова, чим сильніше біль в голові, тим більше людина концентрує увагу на болі в шиї.

Що ж робити, якщо болі в шиї і голові вже з'явилися?

Будь-який нездорове стан легше попередити ніж лікувати. Якщо вже з'явилися болі в шиї і інших органах, то спочатку потрібно з'ясувати першопричину. Допомогти у вирішенні питання може фізичний терапевт. Він проведе необхідну діагностику, вислухає скарги, порадить як краще уникати шкідливої активності і розповість що потрібно робити. При необхідності (на підставі діагностики) направить до іншого лікаря для уточнення або виключення патології.

Прибрати біль в шиї допоможе масаж, гімнастика та зручне робоче місце
Прибрати біль в шиї допоможе масаж, гімнастика та зручне робоче місце
Фото: unsplash.com

Також допоможе масаж, самомасаж, стречинг (розтяжки): ви зможе робити це самостійно вдома, а фізичний терапевт навчить, як правильно виконувати такі "прийоми" самодопомоги. Якщо ви цілий день проводите сидячи або стоячи в незручному становищі, як мінімум 5-10 хвилин важливо викроїти на гімнастику, щоб "розігнати" кров і м'язи. Згодом важливо виробити звичку займатися щодня, це значно поліпшить самопочуття і позбавить від болю не тільки в шиї.

Добре, а як можна допомогти собі самому уникнути болю в шиї?

Часто біль в шиї або спині пов'язаний з тим, що ваше робоче місце організовано неправильно, меблі не підходить по зросту, ви сидите зігнувшись. Болі в шиї можуть викликати незручні подушка і матрац, на яких ви спите. Тому:

  1. Важливо привести ваше робоче місце у відповідність росту, знайти зручне положення: цього можна навчитися.
  2. Замініть незручний або старих матрац, подушки.
  3. Додайте вправи на розтягування, також ефективна проти болю в шиї скандинавська ходьба. Тому частіше ходіть, наприклад, з роботи пішки, по сходах замість користування ліфтом.
  4. Якщо немає протипоказань, то можна підібрати комплекс силових тренувань.

Кращою профілактикою болю в шиї стане комплексний підхід і активний спосіб життя!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому болить спина і що з цим робити.

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