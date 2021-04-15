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Дієтолог назвала ТОП-3 найбільш корисних суперфуда

Сьогодні, 15:55

Щоб бути молодим і здоровим, важливо вживати правильні продукти і суперфуди – в їх числі

Горіх, сік якого за своїм складом нагадує материнське молоко, зерна, які вважали "золотими", і ядра, які містять всі необхідні елементи для повноцінного функціонування організму. Чим корисні ці суперфуди і в якій кількості їх вживати, щоб отримувати тільки користь, розповіла дієтолог Лариса Бойченко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Дивіться відео про горіхи-суперфуди:

Без суперфудів нам важко уявити своє життя. Однак які варто купувати, щоб бути молодим і здоровим? "Ранок з Україною" розповів про 3-х найкорисніших.

1. Кедровий горіх

Кедровий горіх
Кедровий горіх
Фото: Pinterest

Насправді це не горіх, а ядра кедрової сосни, принаймні так вважають вчені. І це насіння неймовірно підвищує працездатність. А ще в 100 грамах ядра кедра міститься така кількість дефіцитних мікроелементів, яка здатне забезпечити добову потребу людини в багатьох важливих елементах.

"Ядра кедра містять велику кількість марганцю. Це унікальний мікроелемент, який бере участь в кровотворенні і без нього у нас не буде еритроцитів, гемоглобіну", – коментує дієтолог Лариса Бойченко в ефірі каналу "Україна".

Однак дієтолог радить вживати лише 50 грамів горіхів в день, і тільки в складі приготованих страв, адже цей горіх містить достатню кількість жирів.

Середня ціна суперфуда: 109 грн за 100 г.

2. М'якоть кокоса

М'якоть кокоса можна дістати овочечисткою
М'якоть кокоса можна дістати овочечисткою
Фото: Pixabay

Вважається, що на м'якоті цього продукту можна прожити, не використовуючи нічого більше. Адже вона містить білок, корисні жири, вуглеводи, клітковину, вітаміни, антиоксиданти і важливі мінерали.

"Якщо говорити про невеликі кокоси, які продаються в наших магазинах, таких можна з'їдати кілька в день. При цьому ми отримаємо трішки калорій і вражаючу кількість користі! Адже кокос містить безліч вітамінів, таких як А, Е і всі вітаміни групи В", – пояснила дієтолог.

Кокосовий горіх найбільш низькокалорійний серед всіх інших. До того ж корисні елементи містяться не тільки в м'якоті. А ще кокос не має ніяких протипоказань.

"Сік, який міститься в молодому кокосі, в своєму складі має таку ж кількість поживних речовин, як материнське молоко, при цьому не містить молочних цукрів", – розповіла Лариса Бойченко.

Середня ціна: 45 грн за 1 шт.

3. Кіноа

Кіноа стародавні інки називали
Кіноа стародавні інки називали "матір'ю всіх зерен"
Фото: Pixabay

Третє місце серед сьогоднішніх суперфудів займає зерно, яке древні інки називали "матір'ю всіх зерен" або "золотим зерном", а нині його знають, як кіноа.

"Кіноа не містить глютену – це його фантастична властивість. Зате в ньому є достатня кількість мікроелементів і вітамінів", – зазначила експерт.

Крім того, кіноа виводить з організму шкідливі речовини і холестерин.

Вартість кіноа приблизно 24 грн за 100 г.

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здоров'я їжа суперфуд
Джерело: Сьогодні
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