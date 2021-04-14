Яким має бути здоровий сніданок: 5 секретів, про які ви не знали

Мюслі з холодним молоком або бутерброд всухом'ятку – гірші продукти на сніданок. Щоб ранковий прийом їжі був максимально корисним, сніданок повинен бути теплим

Щоб наповнити організм зранку енергією на весь день і "включити" нашу травну систему, сніданок обов'язково має бути теплим. У чому користь ранкового приймання їжі, чому важливо готувати саме теплі і свіжі сніданки, які продукти підходять для ранкового сніданку, а які краще вранці не їсти – розповіла фізіотерапевт, консультант із здорового харчування, лікар тибетської медицини Олена Бєляєва.

Чому нам потрібно і важливо снідати

Перше приймання їжі після нічного сну дуже важливе. Але снідати потрібно правильно, щоб не нашкодити собі, а отримати максимум користі і задоволення від ранкового приймання їжі. Ваша травна система прокидається разом з вами і теж починає працювати, особливо з 7-ї до 11-ї години. Сніданок в цей час допоможе зберегти енергію протягом усього дня, запустити "травний вогонь" і підтримати імунну систему. Якщо робота травної системи порушується, то з часом "посипляться" інші органи і системи.

Правильний сніданок зарядить енергією на весь день Фото: unsplash.com

Здоровий і правильний сніданок допоможе організму функціонувати природно, нормалізує метаболізм, а це важливо для підтримки постійного індексу маси тіла. А ще ранкове приймання здорової їжі допоможе збалансувати рівень цукру в крові, тим самим попереджаючи розвиток цукрового діабету. Але який сніданок можна вважати правильним і корисним?

П'ять складових здорового і корисного сніданку

Сніданок обов'язково повинен бути теплим. Запам'ятайте, що сухий бутерброд або мюслі з холодним молоком – погана ідея для ранкового приймання їжі. Саме теплий сніданок допоможе шлунку успішно "воювати" з соляною кислотою і виробляти ферменти. Але кава з сигаретою натщесерце – це не сніданок, а знущання над своїм здоров'ям. Сніданок має бути свіжим. Не варто підігрівати на сніданок вчорашні борщ, суп або кашу, варити сосиски, щоб потім щедро присмачити їх майонезом – теж так собі варіант. Зварити нову кашу з замоченої на ніч крупи або зробити гарячий бутерброд буде не набагато довше, але зате в рази корисніше. Здоровий сніданок – шлях до схуднення. Якщо їсти здорову їжу вранці, то вийде нарешті почати втрачати зайві кілограми. Тобто це фактично стратегія, яка допоможе вам почати втрачати вагу. Завдяки правильному сніданку ви не відчуватимете страшний голод, коли прийде час обіду. Отже, не станете переїдати і перехоплювати на ходу печеньки, солодощі та іншу нездорову їжу. Насичений вітамінами сніданок – шлях до успіху. Мінерали, вітаміни, Омега-3 кислоти, якими багаті корисні продукти для сніданку, поліпшать роботу мозку. Якщо сподіваєтеся на хороший початок дня і виконання всієї запланованої роботи, то вибирайте тільки корисні продукти для сніданку. І, звичайно, правильний сніданок – запорука гарного настрою. Якщо ваш організм працює без збоїв, не набирається зайва вага, ви менше втомлюєтеся і справляєтеся, то і, звичайно ж, приводів для поганого настрою буде менше.

Які ж продукти краще їсти на сніданок?

Для корисного сніданку підходять легкі за властивостями продукти: крупи, тушковані овочі або запечені на грилі чи в духовці фрукти, яйця, можна зварити або зробити омлет. Використовуйте для приготування каш замочену на ніч крупу: так вона швидше звариться, але не втратить своїх корисних властивостей.

Якщо без ранкового бутерброда ви не уявляєте свій сніданок, то, як уже сказано, зробіть гарячий тост з цільнозернового хліба. Якщо кинути хліб у тостер або запекти пару яблук, поки ви наводите ранковий марафет, то не доведеться витрачати багато часу на сніданок.

Чи можна пити чай або воду на сніданок і як це краще робити?

Щоб "запустити шлунок", випийте натщесерце склянку окропу (охолодженого до приємної вам температури).

Після того, як поснідаєте, каву, чай, а особливо холодну воду відразу не пийте. Якщо дуже хочеться, то зробіть пару ковтків, а сам напій випийте через 15-20 хвилин.

Уявіть, що ви щойно "розпалили вогнище" за допомогою теплого сніданку, накидавши палива. А випивши каву або воду відразу після їжі, ви просто тушкуєте весь вогонь "у печі".

А що робити, якщо зранку не хочеться їсти?

Так часто буває, якщо вечеря була пізньою і між вечерею і сніданком пройшло недостатньо часу. Намагайтеся, щоб між вечерею і сніданком був інтервал не менше 12 годин. Якщо дуже хочеться їсти, а до сну ще година або більше, то зробіть легкий перекус. Згодом ви звикнете, відчуєте різницю і отримуватимете справжнє задоволення від свіжих, теплих сніданків.

Зрозуміло, а можна навести приклад швидкого, смачного і корисного сніданку?

Якщо гарячий бутерброд або злегка тушковані на сковороді овочі вас не надихають, то зробіть яєчню з уже "готовими" помідорами. Ця страва також відома, як один з різновидів Шакшука. Вам знадобляться:

2 яйця;

топлене масло – 1 чайна ложка;

половинка ріпчастої цибулини;

половинка болгарського перцю;

помідори у власному соку (третина 400-грамової банки).

Шакшука, блюдо з яєць і томатів – відмінний сніданок Фото: пресслужба

Як приготувати: розігріваємо на невеликій сковороді масло, кладемо туди нарізану цибулю, додаємо перець і обсмажуємо хвилину. Потім потрібно додати помідори (цілі розрізати навпіл), посолити, вбити яйця. Закриваємо кришкою, чекаємо 2-3 хвилини. Білок "звариться", а жовток залишиться теплим і рідким. Смачно вмочувати в жовток хліб, для більшої користі візьміть грубого помелу або цільнозерновий.

А ми нагадуємо, що себе і рідних можна порадувати не тільки смачними і корисними сніданками, а також приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів у нашому календарі подарунків на головні свята квітня.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що приготувати на сніданок у вихідний.

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