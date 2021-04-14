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Косметолог назвала 4 правила догляду за шкірою рук навесні

Сьогодні, 18:13

Можна використовувати маски з обліпихою, але краще уникати додавання ефірних масел, адже вони можуть викликати подразнення шкіри

Навесні найпоширеніша проблема людей – це суха шкіра . У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" косметолог Анна Іванова розповіла, як повернути тонус шкірі рук в домашніх умовах.

Маски домашнього приготування: які компоненти повинні бути

Серед розмаїття домашніх рецептів по догляду за руками експерти радять вибирати маску, в основу якої входить обліпихи або кокосове масло і гліцерин. Такий засіб можна навіть залишити на ніч, надівши рукавички, а на ранок шкіра рук вас здивує.

"Як не дивно, це один з найдивовижніших рецептів для догляду за руками. Масло обліпихи містить велику кількість вітамінів і насичених жирних кислот, в тому числі і вітамін E. До того ж, я вважаю, що гліцерин даремно виключили з рецептури багатьох косметичних засобів ", – поділилася косметолог Анна Іванова.

Зволожити шкіру після миття милом допоможе крем або масло
Зволожити шкіру після миття милом допоможе крем або масло
Фото: freepik.com

Які компоненти для домашніх масок краще не використовувати

Є ще один популярний рецепт для домашнього догляду за руками, в складі якого масло чайного дерева або мандаринове і пантенол. Маску слід нанести на деякий час, після чого змити і намастити руки живильним кремом.

Правда, косметолог такий засіб не радить, адже ефірні масла можуть викликати роздратування шкіри. Тому перш ніж експериментувати з компонентами, які є під рукою, краще все-таки порадитися з фахівцем.

Які процедури ще можна використовувати для рук навесні

Косметолог також зазначила, що навесні можна віддавати перевагу ароматного масажу. Він робиться за допомогою масажної свічки, варто яка близько 80 гривень.

"Парафін створює оклюзії – він запечатує вологу і не дозволяє випаровуватися зайвій воді", – коментує косметолог.

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Важливе правило, щоб руки були ніжними завжди

Однак для того, щоб всі ці кошти працювали, є одна важлива умова: доглядати за руками треба постійно. Щодня користуватися кремом, раз чи два на тиждень робити маски. Якщо ж шкіра рук дуже пересушена і потребує швидкої допомоги – краще звернутися до професіоналів.

Як правильно доглядати за шкірою навесні – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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