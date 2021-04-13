Як захиститися від кліщів і що робити, коли паразит вже вкусив

Непомічений укус кліща може призвести до бореліозу (хвороба Лайма) і серйозним неврологічних ускладнень. Уникнути цього допоможе дотримання простих правил на прогулянці

Через незнання, як уберегтися від кліщів та поширення міфів про цих "павучків" щорічно сотні людей наражають своє здоров'я на небезпеку. Як захиститися від кліщів і що робити, коли паразит вже вкусив – далі в матеріалі.

Сюжет Наталії Кравченко та Любові Кукли

Ці маленькі комахи можуть перетворити наслідки відпочинку на природі або навіть короткої прогулянки з домашнім вихованцем в справжній кошмар. З початку року в Україні вже зафіксовано 70 випадків бореліозу, відомого ще як хвороба Лайма. А в минулому році хворобою Лайма було інфіковано майже три тисячі українців. Проблема в тому, що проявляється хвороба не відразу, спочатку людина може сплутати її зі звичайним грипом. Далі – з вадами серця і нервової системи, потім здають суглоби. Тому так важливо знати, де водяться кліщі, як захистити себе і близьких від кліщів, як запідозрити інфекцію і постаратися не допустити її розвитку і що робити, якщо знайшли на собі кліща.

Де водяться кліщі і чи падають вони з дерев?

Багато хто думає, що кліщі водяться на деревах – дубах, соснах, вільхах і падають звідти нам на голову.

"Насправді кліщам все одно вільхи над вами або дуби, – говорить головний агроном КП УЗН Дарницького району Ніна Сердюк . – Тому що живуть кровопивці в кущах, в траві, листі. Вони виповзають на траву, з трави переповзають на кущі. Повзають комахи не вище метра або 50-60 сантиметрів. Взимку – сплять, а прокидаються тільки, коли хоч трохи пригріє ".

Найбільш активно атакують кліщі в квітні-травні, потім – серпень і вересень. Але кого? Теплокровних, звичайно: людей і тварин, тобто нас і наших улюбленців.

Чим небезпечний укус кліща для вашого вихованця

Власник собаки Дмитро Маручок за одну прогулянку зняв зі свого вихованця більше 30 кліщів, це був антирекорд. Коли тварину кусає кліщ, починається запалення на місці укусу, вихованець починає це все розгризати. Насправді, якщо вчасно кліща на тварині не виявити, то собака гине. Причому гине протягом декількох днів.

До цього тварина стає млявою, відмовляється їсти, у неї піднімається температура дуже висока. Важливо давати тварині спеціальні препарати, що коли кліщ кусає собаку, то його препарат паралізуватиме, кліщ просто вмирає і відпадає. А що робити людям? Як діяти, коли паразит вчепиться в тіло?

Чи боляче кусає кліщ і як зрозуміти, що це бореліоз, а не алергія?

Кліщ має властивість присмоктатися до шкіри абсолютно безболісно. Тому що в залозах кліща є такі анестетики, як знеболюючі препарати, відзначає лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев . Саме тому ви нічого не відчуєте під час укусу. Абсолютно нічого. Очевидними будуть тільки наслідки. А ще, кліщ працює, як детектор: вони відчувають тепло і запах і на запах вони теж можуть орієнтуватися, тобто кліщі можуть переслідувати свою жертву. Але ось нашим людям це чомусь здається смішним.

Кліщі можуть переслідувати свою потенційну жертву Фото: прес-служба

Часто і пацієнти, і лікарі плутають укус кліща зі звичайною алергією. Адже перше, що ми можемо помітити на своєму тілі після "візиту" маленького вампіра, – це почервоніння. Неправильний діагноз часто ставлять саме тому, що немає характерних симптомів. Тому короткий лікнеп, симптоми після укусу такі:

почервоніння шкіри в місці укусу,

підвищення температури тіла,

біль в м'язах і суглобах.

Правда, проявитися все це може через кілька тижнів. Будьте пильними.

Які місця не варто вибирати для відпочинку і як знизити атаки кліщів

Знайте, кліщі живуть всюди, де є зарості: особливо вони люблять засмічені місця на кладовищі, коли люди починають прибирати листя з могил, то, звичайно, там теж можна отримати укус кліща. Тому що вони саме в таких місцях зимують.

Але як боротися з павукоподібними? Перше, що спадає на думку, це дезінфекція. У столичних парках її проводять, в регіонах з цим складніше. Тому, як зазначає лікар-інфекціоніст КП "Профдезінфекція" Ольга Ключенко, можна самому прибрати торішнє листя, гілки, розчистити поклади, це дуже важливо. Так ми механічно прибираємо якусь кількість личинок кліщів і самих комах.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як правильно витягнути кліща .

А також нагадуємо, що піклуватися потрібно не тільки про фізичне, а й емоційне здоров'я. Порадувати себе і близьких піднявши настрій можна приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на головні свята квітня .

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