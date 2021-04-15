Диетолог назвала ТОП-3 самых полезных суперфуда

Чтобы быть молодым и здоровым, важно употреблять правильные продукты и суперфуды – в их числе

Орех, сок которого по своему составу напоминает материнское молоко, зерна, которые считали "золотыми", и ядра, которые содержат все необходимые элементы для полноценного функционирования организма. Чем полезны эти суперфуды и в каком количестве их употреблять, чтобы получать только пользу, рассказала диетолог Лариса Бойченко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Смотрите видео про орехи-суперфуды:

Без суперфудов нам трудно представить свою жизнь. Однако какие стоит покупать, чтобы быть молодым и здоровым? "Ранок з Україною" рассказал о 3-х самых полезных.

1. Кедровый орех

Кедровый орех Фото: Pinterest

На самом деле это не орех, а ядра кедровой сосны, по крайней мере так считают ученые. И эти семена невероятно повышают работоспособность. А еще в 100 граммах ядра кедра содержится такое количество дефицитных микроэлементов, которое способно обеспечить суточную потребность человека во многих важных элементах.

"Ядра кедра содержат большое количество марганца. Это уникальный микроэлемент, который участвует в кроветворении и без него у нас не будет эритроцитов, гемоглобина", – комментирует диетолог Лариса Бойченко в эфире канала "Украина".

Однако диетолог советует употреблять лишь 50 граммов ореха в день, и только в составе приготовленных блюд, ведь этот орех содержит достаточное количество жиров.

Средняя цена суперфуда: 109 грн за 100 г.

2. Мякоть кокоса

Мякоть кокоса можно извлечь овощечисткой Фото: Pixabay

Считается, что на мякоти этого продукта можно прожить, не употребляя ничего больше. Ведь она содержит белок, полезные жиры, углеводы, клетчатку, витамины, антиоксиданты и важные минералы.

"Если говорить о небольших кокосах, которые продаются в наших магазинах, таких можно съедать несколько в день. При этом мы получим немного калорий и впечатляющее количество пользы! Ведь кокос содержит множество витаминов, таких как А, Е и все витамины группы В", – объяснила диетолог.

Кокосовый орех наиболее низкокалорийный среди всех остальных. К тому же полезные элементы содержатся не только в мякоти. А еще кокос не имеет никаких противопоказаний.

"Сок, который содержится в молодом кокосе, в своем составе имеет такое же количество питательных веществ, как материнское молоко, при этом не содержит молочных сахаров", – рассказала Лариса Бойченко.

Средняя цена: 45 грн за 1 шт.

3. Киноа

Киноа древние инки называли "матерью всех зерен" Фото: Pixabay

Третье место среди сегодняшних суперфудов занимает зерно, которое древние инки называли "матерью всех зерен" или "золотым зерном", а ныне его знают, как киноа.

"Киноа не содержит глютена – это его фантастическое свойство. Зато в нем есть достаточное количество микроэлементов и витаминов", – отметила эксперт.

Кроме того, киноа выводит из организма вредные вещества и холестерин.

Стоит киноа примерно 24 грн за 100 г.

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