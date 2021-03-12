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7 традиційних суперфудів, нічим не гірших за новомодні

Сьогодні, 16:32

Звичайний часник, імбир і морські водрості мають куди більшу суперсилу

Насіння чіа, спіруліна, ягоди асаї і чайний гриб, тобто комбуча, – ось далеко не повний список того, що називається сьогодні суперфудами. Вони мають неймовірну суперсилу й творять дива – після їхнього вживання ми стаємо миттєво молодими, здоровішими та гарнішими. У всякому разі, нас так запевняють. А виявляється, все набагато простіше. І суперфуди (дуже недорогі) можна знайти у себе в холодильнику. Дієтолог Наталія Самойленко підкаже, які саме.

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Фото: Наталя Самойленко, дієтолог

Тобто "робота" суперфудів усе-таки переоцінена?

"Так. Звичайно, коли чуєш термін "суперфуд", то уявляєш собі екотомат, який світиться вночі, або ж солодощі із сиропом агави, що мають здатність ставати невидимими, ягоди годжі, від погляду на які молодієш і худнеш. Насправді, що простіше, то краще", – каже Наталія Самойленко.

Що не так із суперфудами?

Жоден суперпродукт (навіть супер-пупер) не може дати більше, ніж повноцінний і збалансований раціон. Важливо зрозуміти, що додавання їх до нутритивно бідних основних прийомів їжі, або ж повна заміна ними, не стане ключем для прекрасного самопочуття і профілактики захворювань. І найбільшу користь можна знайти в продуктах, які знайомі з дитинства.

Тож що простіше, то краще?

Справа не в екзотичності або високу вартість, а в тій концентрації поживних речовин на невеликий обсяг, які обходяться без всяких маркетингових "пасток" і скромно виконують важливу роль у нашому повсякденному харчуванні.

Суперфуд №1. Темна листова зелень (кейл, мангольд, шпинат)

Фото: freepik.com

Їхня суперсила: фолат, цинк, кальцій, залізо, магній, вітамін С, А, клітковина, каротиноїди. Можна творчо підійти до приготування, вживаючи в супах, салатах, смузі.

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Суперфуд №2. Ягоди (малина, смородина, полуниця, чорниця, ожина, журавлина)

Додавайте в каші, натуральні йогурти, смузі, їжте просто так у свіжому або замороженому вигляді.

Суперфуд №3. Імбир

Їхня суперсила – антиоксидант-гингерол. Ще з давніх-давен його використовували при розладах шлунка, артриті, для поліпшення травлення. Ефективний засіб боротьби з нудотою. Доступний як у свіжому вигляді, так і у висушеному/ порошкоподібному. Готуйте чай, домашні соуси, супи.

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Суперфуд №4. Куркума

Суперсила: активна сполука – куркумін сприяє загоєнню ран і зменшення болю, використовується для профілактики серцево-судинних захворювань і діабету. Не дуже легко засвоюється організмом, тому краще поєднувати її із жирами, або іншими спеціями, наприклад, з чорним перцем.

Суперфуд №5. Морські водорості

Фото: Pixabay

Йод – важливий елемент в роботі головного "метелика" нашого тіла – щитоподібної залози. Крім йоду, в морських водоростях є кальцій, магній, калій. Вибирайте натуральні варіанти морських водоростей, без цукру і консервантів.

Суперфуд №6. Часник

Марганець, вітаміни С і В6, клітковина, селен. Ефективний в зниженні рівня "поганого" холестерину та артеріального тиску. У підтримці імунітету.

Суперфуд №7. Натуральний йогурт

Його суперсила – це живі культури бактерій – пробіотики, кальцій, білок. Шукайте йогурти, в складі яких є Lactobacillus, L. acidophilus, L.bulgaricus, S. thermophilus.

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