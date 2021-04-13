Як правильно доглядати за шкірою обличчя навесні – відповідає дерматолог

Тоніки пересушують шкіру, а перед тим, як робити собі домашню маску – порадьтеся з лікарем-косметологом

Відновити шкіру навесні – завдання із зірочкою. Як навесні шкірі шкодять тоніки і чому косметологи застерігають від масок домашнього виготовлення, розповіла дерматолог і косметолог Тетяна Кобець в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Який потрібно вибирати крем для шкіри навесні

Холодне зимове повітря і опалення вдома – не найкраще поєднання для шкіри. Після такого режиму навесні шкіра має сухий вид, лущиться і тріскається.

"Перше, що потрібно запам'ятати – в зимовий і весняний період слід використовувати крем, який відновлює водно-ліпідну мантію, – радить дерматолог і косметолог Тетяна Кобець. – Крім того, я б радила зробити поверхневий пілінг, навіть в домашніх умовах, з використанням легкого скрабу. Процедуру слід робити раз в 5-7 днів".

Чому не можна використовувати тоніки для обличчя

Однак більшість жінок в такий період вибирають креми для сухої шкіри і масово скуповують тоніки і муси для обличчя.

"Тоніки з додаванням спирту або кислот також сушать поверхню шкіри, після чого її досить складно відновити", – зазначила експерт.

Як правильно доглядати за шкірою навесні Фото: Depositphotos

Як правильно вибирати догляд за шкірою навесні

Саме після зимового періоду, через неправильне вмивання, змін погоди відбувається травмування водно-ліпідної мантії, яку відновити вкрай складно. Тому фахівці рекомендують звертати увагу на основні складові кошти, зазначені на упаковці.

"Слідкуйте за тим, щоб в цих засобах, які ви вибираєте, спочатку було вказано сечовину, латиницею – "urea", а також сквалан – це дуже корисний відновлюючий агент, або вибирайте креми, на яких зазначено "колд-крем", – поділилася дерматолог і косметолог Тетяна Кобець.

Чи можна використовувати маски і скраби домашнього приготування

Також косметологи застерігають від зловживання масками і скрабами домашнього приготування, перед їх застосуванням варто порадитися з лікарем-косметологом, який визначить ваш тип шкіри і допоможе підібрати правильний спосіб догляду.

Як правильно доглядати за шкірою навесні – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, як боротися з випадінням волосся: в чому причина і які продукти допоможуть впоратися з проблемою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися