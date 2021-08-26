Тримати дитину стовпчиком після годування – думка лікаря Комаровського

Євген Комаровський пояснив, що якщо малюк добре набирає вагу і у нього немає проблем зі відрижкою, то тримати дитину вертикально після годування не потрібно

Після годування тримати дитину "стовпчиком" не завжди обов'язково / Фото: Колаж: Сьогодні

У зригуванні немовлят після годування немає особливої шкоди – це навпаки допомагає позбавити малюка від переїдання. Коли варто тримати немовляти після годування "стовпчиком", як звикли наші мами і бабусі, а коли ні, до яких проблем може привести зригування – розповів відомий дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

Як тримати дитину після годування

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Після того, як малюка-грудничка погодували, його слід потримати вертикально хвилин 10: це допомагає знизити ймовірність відрижки . Але не всім дітям це необхідно, а тільки тим малюкам, які через відрижку погано набирають вагу.

Решту дітей тримати після їжі "стовпчиком" не обов'язково, мало того, в відрижці немовлят є свої позитивні сторони.

Чи небезпечно, якщо дитина відригує після їжі?

Часто малюки, навіть при грудному вигодовуванні, схильні до переїдання, тому відрижка допомагає в таких випадках прибрати зайву їжу зі шлунка дитини. Якщо дитина добре їсть, набирає вагу нормально, при цьому відригує (або не відригує взагалі), а ви його тримаєте вертикально після кожного годування, то це йому не в плюс.

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Важливо вибрати відповідний малюкові і мамі режим годування. / Фото: Depositphotos

Тому що таким способом ви збільшуєте ймовірність, що зайва їжа залишиться в шлунку малюка. Деякі діти при годуванні сильно заковтують повітря, тому вертикальне положення після їжі допомагає їм його "випустити".

Також щоб не перегодовувати малюка, важливо вибрати відповідний йому і мамі режим годування.

Якщо ваша дитина заснула в процесі годування, то зовсім необов'язково її будити для відрижки: головне покласти сплячу дитину саме на бік .

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