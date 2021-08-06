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Як мамі, що годує грудьми, приймати ліки – 8 правил лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
6 серпня, 08:30
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Євген Комаровський нагадав, що будь-який препарат при годуванні грудьми годуюча мама повинна узгодити з лікарем. Особливо, якщо дитина недавно народилася
Мамі, що годує приймати ліки слід за погодженням з педіатром
Мамі, що годує приймати ліки слід за погодженням з педіатром / Фото: Колаж: Сьогодні

Жоден лікарський препарат не є повністю безпечним для малюка. І чим молодша дитина, яка знаходиться на грудному вигодовуванні (ГВ), тим обережніше слід бути мамі при прийомі ліків. Які препарати приймати мамі, що годує, без шкоди для малюка – розповів відомий педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть провести серпень корисніше і цікавіше.

Чи можна взагалі пити ліки мамі, що годує?

Якщо в цьому є необхідність – то так. Адже здорова, повна сил мама потрібна дитині не менше, ніж її грудне молоко. Навіть якщо доведеться на час прийому препаратів припинити годувати маля грудьми. В іншому ж головне дотримуватися нескладних рекомендацій.

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1. Якщо ви годуєте грудьми, то не займайтеся самолікуванням. Будь-який препарат, навіть той, який жінка приймала без будь-яких побічних ефектів до вагітності і народження малюка, повинен бути узгоджений з лікарем.

2. Чим молодша дитина – тим більш токсична може бути для нього дія препарату, який прийняла мама. Особливо обережно слід бути в період, поки малюк новонароджений (від народження до 1 місяця).

Звертайте увагу на інструкцію і сам препарат

3. Віддавайте перевагу тільки тим препаратам, які добре вивчені і відомі. Не приймайте невідомі вам препарати, тим більше – не користуйтеся народними рецептами.

4. Приймайте ліки в мінімальних терапевтичних дозах. Якщо відчуваєте, що поліпшення немає, то обговорюйте свій стан з лікуючим лікарем.

5. Говоріть лікарю, який призначає препарат, що ви годуєте грудьми. Адже про те, що ви – мама, яка годує знає тільки педіатр або ваш сімейний лікар. "Вузькі" фахівці не можуть цього знати, якщо ви не повідомите.

Говоріть лікарю, який призначає препарат, що ви годуєте грудьми
Говоріть лікарю, який призначає препарат, що ви годуєте грудьми / Фото: freepik.com

6. Читайте інструкцію уважно. У ній повинно бути зазначено, що ліки можна приймати, якщо ви годуєте дитину грудьми. І знайте, чим довше часу між прийомом ліків і годуванням – тим більше у вас часу на те, щоб убезпечити малюка.

Тому – 7. Приймайте ліки перед тим, як погодувати малюка. За цей час препарат ще не потрапить в грудне молоко. А до моменту наступного годування пройде достатньо часу, щоб концентрація ліків в плазмі крові, і, відповідно молоці, досягла мінімальної.

І пункт № 8, дуже важливо розуміти, що якщо для вашого лікування необхідно припинити ГВ – то припиняйте . Не відмовляйтеся від прийому ліків, якщо лікар наполягає на цьому, займайтеся своїм здоров'ям. А потім ГВ можна буде відновити.

Також раніше ми писали, як спати вагітній, щоб виспатися і не нашкодити малюкові.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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