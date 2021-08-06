Як мамі, що годує грудьми, приймати ліки – 8 правил лікаря Комаровського

Євген Комаровський нагадав, що будь-який препарат при годуванні грудьми годуюча мама повинна узгодити з лікарем. Особливо, якщо дитина недавно народилася

Мамі, що годує приймати ліки слід за погодженням з педіатром / Фото: Колаж: Сьогодні

Жоден лікарський препарат не є повністю безпечним для малюка. І чим молодша дитина, яка знаходиться на грудному вигодовуванні (ГВ), тим обережніше слід бути мамі при прийомі ліків. Які препарати приймати мамі, що годує, без шкоди для малюка – розповів відомий педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Чи можна взагалі пити ліки мамі, що годує?

Якщо в цьому є необхідність – то так. Адже здорова, повна сил мама потрібна дитині не менше, ніж її грудне молоко. Навіть якщо доведеться на час прийому препаратів припинити годувати маля грудьми. В іншому ж головне дотримуватися нескладних рекомендацій.

1. Якщо ви годуєте грудьми, то не займайтеся самолікуванням. Будь-який препарат, навіть той, який жінка приймала без будь-яких побічних ефектів до вагітності і народження малюка, повинен бути узгоджений з лікарем.

2. Чим молодша дитина – тим більш токсична може бути для нього дія препарату, який прийняла мама. Особливо обережно слід бути в період, поки малюк новонароджений (від народження до 1 місяця).

Звертайте увагу на інструкцію і сам препарат

3. Віддавайте перевагу тільки тим препаратам, які добре вивчені і відомі. Не приймайте невідомі вам препарати, тим більше – не користуйтеся народними рецептами.

4. Приймайте ліки в мінімальних терапевтичних дозах. Якщо відчуваєте, що поліпшення немає, то обговорюйте свій стан з лікуючим лікарем.

5. Говоріть лікарю, який призначає препарат, що ви годуєте грудьми. Адже про те, що ви – мама, яка годує знає тільки педіатр або ваш сімейний лікар. "Вузькі" фахівці не можуть цього знати, якщо ви не повідомите.

Говоріть лікарю, який призначає препарат, що ви годуєте грудьми / Фото: freepik.com

6. Читайте інструкцію уважно. У ній повинно бути зазначено, що ліки можна приймати, якщо ви годуєте дитину грудьми. І знайте, чим довше часу між прийомом ліків і годуванням – тим більше у вас часу на те, щоб убезпечити малюка.

Тому – 7. Приймайте ліки перед тим, як погодувати малюка. За цей час препарат ще не потрапить в грудне молоко. А до моменту наступного годування пройде достатньо часу, щоб концентрація ліків в плазмі крові, і, відповідно молоці, досягла мінімальної.

І пункт № 8, дуже важливо розуміти, що якщо для вашого лікування необхідно припинити ГВ – то припиняйте . Не відмовляйтеся від прийому ліків, якщо лікар наполягає на цьому, займайтеся своїм здоров'ям. А потім ГВ можна буде відновити.

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