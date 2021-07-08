Скільки фруктів давати дитині, якщо вона просить їх постійно – відповідь доктора Комаровського

Євген Комаровський розповів, чи потрібно обмежувати дітей у фруктах, якщо малюки їх постійно просять. І скільки фруктів взагалі повинно бути в раціоні дитини

Обмежувати дитину у фруктах не варто, якщо вона потім добре обідає і вечеряє / Фото: Сьогодні

Літо – прекрасна пора, щоб наповнити раціон дитини свіжими фруктами і ягодами . Але часто діти просять фруктів більше, ніж належить за нормами: чи варто обмежувати дітей у фруктах і скільки плодів взагалі потрібно з'їдати малюкам на день? На ці та інші питання відповів відомий педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі .

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Наскільки фрукти взагалі важливі для дітей

Фрукти, як зазначає Євген Комаровський, сама корисна і смачна їжа для людини, і для дітей – в тому числі. Відомий педіатр рекомендує, щоб дитина протягом дня з'їдала 5 різних фруктів.

Відмінна харчова звичка для дитини – їсти саме фрукти, а не солодощі і цукор. Якщо в раціоні дитини немає солодощів, тобто печива, цукерок, а також жирної їжі, то обмежувати дитину у вживанні фруктів не варто.

А якщо дитина віддає перевагу тільки фруктам, а не іншим продуктам?

Поїдання фруктів не повинно заважати формуванню у дитини нормального апетиту. Тобто важливо підтримувати "золоту середину" в харчуванні дитини: діти повинні їсти м'ясо, овочі, рибу, каші. Якщо через фрукті апетит дитини пропадає, то доведеться підкоригувати раціон.

Поїдання фруктів не повинно заважати формуванню у дитини нормального апетиту / Фото: unsplash.com

Іншими словами, якщо між повноцінними сніданком і обідом дитина просить фруктів і потім з'їдає обід, то обмежувати малюка у фруктах не потрібно. Те ж – між обідом і вечерею: фрукти не повинні заважати дітям потім повноцінно повечеряти і так далі.

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