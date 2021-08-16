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Навіщо вагітним знати резус-фактор крові – лікнеп від лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
16 серпня, 18:40
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Євген Комаровський розповів, чому резус фактор важливий при плануванні вагітності. І що обов'язково треба робити жінкам з негативним резусом крові
Знати свій резус-фактор крові потрібно не тільки вагітним, а кожній дівчині задовго до пологів
Знати свій резус-фактор крові потрібно не тільки вагітним, а кожній дівчині задовго до пологів / Фото: Колаж: Сьогодні

Про резус-конфлікт крові у мами і майбутньої дитини знає, мабуть, кожна доросла жінка: і давним-давно винайдений метод, як уникнути серйозних проблем під час пологів зі здоров'ям майбутнього малюка. Але досі в Україні жінки (і чоловіки) ігнорують цей найважливіший момент. Чим сумним може закінчитися незнання жінкою свого резус-фактора – розповів популярний педіатр Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі .

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Що таке резус-конфлікт і гемолітична хвороба, якою лякають вагітних?

Резус-фактор, це особливий білок, який прикріплюється до еритроцитів – його може або бути, або не бути. Якщо такий білок є – то резус-фактору людини позитивний, якщо немає – то резус-фактор, відповідно, негативний.

У жінок з негативним резусом, які завагітнюють і будуть планувати пологи, плід може виявитися як з негативним, так і з позитивним резус-фактором. І ось коли у майбутньої мами резус-фактор -, а у плода + (що дізнатися дуже проблематично і дорого саме під час вагітності), можуть виникати серйозні проблеми.

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Гемолітичною хворобою новонароджених називають стан, при якому еритроцити малюка руйнуються або знищуються материнськими антитілами. І виникає такий стан при невідповідності резус-факторів крові мами і немовляти. Але знизити ризики можна, запровадивши жінці з негативним резус-фактором спеціальний імуноглобулін.

Жінкам з резусфактором + нічого вводити не потрібно . Крім того, якщо дівчина чи жінка з негативним резус-фактором ще до вагітності і до народження дитини перенесла гінекологічну операцію, аборт, викидень і т.д., то їй показано введення такого імуноглобуліну.

Обов'язково вводити імуноглобулін жінкам з мінус-фактором крові?

Так, ці антитіла будуть впливати на її наступних дітей, викликаючи важке захворювання, яке лікується насилу. Дуже часто діти з таким діагнозом не виживають. Введення імуноглобуліну для профілактики гемолітичної хвороби у новонароджених давним-давно практикують розвинені країни. І тільки в Україні цього бояться, по аналогії боязні введення вакцин.

Щоб малюк був здоровим, майбутнім мамам в ряді випадків вводять імуноглобулін
Щоб малюк був здоровим, майбутнім мамам в ряді випадків вводять імуноглобулін / Фото: freepik.com

Хоча імуноглобуліни нічого спільного з щепленнями не мають. зате знижують ризики розвитку гемолітичної хвороби на 80%. Цей препарат перевірений, безпечний і забезпечується безкоштовно. Тому важливо обов'язково знати, який резус-фактор у жінки, а також навіть дівчини та дівчинки задовго до того, як вона потрапить в гінекологію або стане народжувати.

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Важливо! Якщо ви не дасте згоди і в таких випадках вчасно не введете імуноглобулін, то в крові матері з'являться антитіла, які можуть вплинути на здоров'я майбутньої дитини. І нічого змінити не можна.

Також раніше ми писали, навіщо обов'язково робити УЗД вагітним.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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