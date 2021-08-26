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Держать ли ребенка столбиком после кормления – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
26 августа, 17:30
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Евгений Комаровский объяснил, что если малыш хорошо набирает вес и у него нет проблем со срыгиванием, то держать ребенка вертикально после кормления не нужно
После кормления держать ребенка "столбиком" не всегда обязательно
После кормления держать ребенка "столбиком" не всегда обязательно / Фото: Коллаж: Сегодня

В срыгивании младенцев после кормления нет особого вреда – это наоборот помогает избавить малыша от переедания. Когда стоит держать младенца после кормления "столбиком", как привыкли наши мамы и бабушки, а когда нет, к каким проблемам может привести срыгивание – рассказал известный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Как держать ребенка после кормления

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После того, как малыша-грудничка покормили, его следует подержать вертикально минут 10: это помогает снизить вероятность срыгивания. Но не всем детям это необходимо, а только тем малышам, которые из-за срыгивания плохо набирают вес.

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Остальных детей держать после еды "столбиком" не обязательно, мало того, в срыгивании младенцев есть свои положительные стороны.

Опасно ли, если ребенок срыгивает после еды?

Часто малыши, даже при грудном вскармливании, склонны к перееданию, поэтому срыгивание помогает в таких случаях убрать лишнюю пищу из желудка ребенка. Если ребенок хорошо ест, набирает вес нормально, при этом срыгивает (или не срыгивает вообще), а вы его держите вертикально после каждого кормления, то это ему не в плюс.

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Немаловажно выбрать подходящий малышу и маме режим кормления.
Немаловажно выбрать подходящий малышу и маме режим кормления. / Фото: Depositphotos

Потому что таким способом вы увеличиваете вероятность, что лишняя еда останется в желудке малыша. Некоторые дети при кормлении сильно заглатывают воздух, поэтому вертикальное положение после еды помогает им его "выпустить".

Также чтобы не перекармливать малыша, важно выбрать подходящий ему и маме режим кормления.

Если ваш ребенок заснул в процессе кормления, то вовсе необязательно его будить для срыгивания: главное положить спящего ребенка именно на бок.

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Также мы ранее писали про 4 незаменимых гаджета для кормящих мам.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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