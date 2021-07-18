Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Місця для пікніку

Все про дріп-каву

Заморозка малини

Лайфхаки для тріпу

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Як відучити дитину від соски-пустушки – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
18 липня, 08:30
Копіювати лінк
Євген Комаровський радить залишити малюка в спокої, якщо він не може заснути без соски. А якщо хочете відучити від пустушки – то тільки педагогічними методами

Часто у однорічних і більш дорослих дітей батьки хочуть забрати пустушку, з якої він звик засинати: мовляв, час прийшов. Як виховати щасливу дитину і відучити дитину від соски-пустушки і чи потрібно це робити – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

А для батьків ми зібрали 10 Лайфхак, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Як відучити малюка від пустушки, щоб він не плакав?

Часто діти старше року, які все ще "жують" пустушку, не хочуть засинати без такої соски. Та й на вулиці нерідко малюки не проти погуляти з пустушкою, ніж часто викликають обурення сусідських бабусь.

Чи можна відучити дитину від пустушки так, щоб не нашкодити його психіці? Популярний педіатр Євген Комаровський відзначає, що немає ніяких таблеток або ліків, які б відучили малюка від соски. Методи – тільки педагогічні: відволікати, розважати, намазувати пустушку "несмачним".

В тренді

Читайте також:


Якщо ж дитина ніяк не може спати без пустушки, то не потрібно намагатися її відучувати. Більшість світових педіатрів зійшлися на думці, що для дитини в рік-півтора ніякої загрози пустушка не несе.

А якщо все-таки батьки вирішили відучити дитину від соски?

Тоді запасіться терпінням і відволікайте і розважайте малюка, щоб він поступово відвик від пустушки. Швидше за все більше знервовується мама, ніж сам малюк. І, як зазначає Євген Комаровський, в більшості випадків батьки починають забирати пустушки у малюків не за власним бажанням, а під впливом бабусь або сусідів.

Також раніше ми писали, скільки фруктів давати дитині.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Канни завершились
6 - 17 червня

Усі переможці Каннського кінофестивалю

Дізнатися
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Лайфхак дня
Як правильно загадувати бажання
Хакнути
Блейк Лайвлі з трьома дочками на прогулянці в Нью-Йорку
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Користуватися зубною ниткою
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди поїхати
Де відпочити в Україні, як за кордоном
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти