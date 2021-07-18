Як відучити дитину від соски-пустушки – відповів лікар Комаровський

Євген Комаровський радить залишити малюка в спокої, якщо він не може заснути без соски. А якщо хочете відучити від пустушки – то тільки педагогічними методами

Часто у однорічних і більш дорослих дітей батьки хочуть забрати пустушку, з якої він звик засинати: мовляв, час прийшов. Як виховати щасливу дитину і відучити дитину від соски-пустушки і чи потрібно це робити – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Як відучити малюка від пустушки, щоб він не плакав?

Часто діти старше року, які все ще "жують" пустушку, не хочуть засинати без такої соски. Та й на вулиці нерідко малюки не проти погуляти з пустушкою, ніж часто викликають обурення сусідських бабусь.

Чи можна відучити дитину від пустушки так, щоб не нашкодити його психіці? Популярний педіатр Євген Комаровський відзначає, що немає ніяких таблеток або ліків, які б відучили малюка від соски. Методи – тільки педагогічні: відволікати, розважати, намазувати пустушку "несмачним".

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А якщо все-таки батьки вирішили відучити дитину від соски?

Якщо ж дитина ніяк не може спати без пустушки, то не потрібно намагатися її відучувати. Більшість світових педіатрів зійшлися на думці, що для дитини в рік-півтора ніякої загрози пустушка не несе.

Тоді запасіться терпінням і відволікайте і розважайте малюка, щоб він поступово відвик від пустушки. Швидше за все більше знервовується мама, ніж сам малюк. І, як зазначає Євген Комаровський, в більшості випадків батьки починають забирати пустушки у малюків не за власним бажанням, а під впливом бабусь або сусідів.

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