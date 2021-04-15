4 незамінних гаджета для годуючих мам
Не позбавляти малюка грудного молока, зробити процес годування зручнішим для мами і дитини, а також жити активним життям мамам допоможуть спеціальні гаджети
Нещодавно ми обговорювали, як швидко завагітніти , тепер поговоримо про корисні для годуючих мам гаджети, які полегшують процес годування грудним молоком. А також заручимося думкою фахівця про те, що сучасні мами можуть жити звичним життям за допомогою таких девайсів, не позбавляючи свого малюка грудного молока. Своєю думкою поділилася терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк.
Абсолютно кожна жінка здатна годувати дитину. Налагодити грудне вигодовування і при необхідності поєднувати його з динамічним життям, в тому числі кар'єрою і різними життєвими активностями якраз допомагають такі девайси. Грудне вигодовування не можна прирівняти ні до одного іншого зі способів наситити новонароджену дитину. У складі грудного молока міститься весь спектр незамінних білків, жирів, вуглеводнів, мікро і макроелементів, імуноглобулінів, мінералів і вітамінів. Це без перебільшення еліксир і збалансована за всіма показниками незамінна їжа новонародженого, яку природа створила спеціально для нього, в честь його появи на світ.
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В інших випадках слід розширити знання про ГВ, донести його неабияку користь для здоров'я мами і малюка. Тому не соромтеся делегувати будь-які побутові обов'язки своїм рідним і присвятити всю свою любов новонародженому! Грудне вигодовування – це процес формування дуже стійкого психоемоційного зв'язку з дитиною, це етап доношування поза лоном матері, не менш важливий, ніж внутрішньоутробний.
Отже, давайте розглянемо 4 гаджета, які значно полегшують життя мамі, що годує.
Якщо мамі потрібно відлучитися від своєї дитини у справах, в магазин, на навчання або в спортзал, то не потрібно витрачати дорогоцінний час на ручне зціджування.
Швидко зцідити молоко можна як ручними найпростішими недорогими молокоотсосамі так і електричними девайсами.
Зціджене грудне молоко зручно зберігати в холодильнику або морозильній камері. Для цього використовуються спеціальні контейнери і пакети.
Грудне молоко можна злити в спеціальний пакет або контейнер, в пакетах молоко зручно заморожувати. А мама може бігти по своїх справах, знаючи, що її малюк отримає корисну їжу.
Така подушка допоможе мамі підтримати малюка на рівні грудей. А ще забезпечить малюкові комфорт при прикладанні його в різних позах, а також знизить навантаження на суглоби і хребет мами.
Стане в нагоді подушка і пізніше, на ній зручно починати прикорм дитини з ложечки, також малюка в такій подушці легше колисати і укласти спати.
Мама може сміливо брати карапуза з собою на прогулянки, посиденьки з подругами в кафе, в музеї і погодувати малюка в затишному місці, коли той захоче їсти.
Відстібаючиєся деталі допомагають швидко дістати груди, не знімаючи сам бюстгальтер і верхній одяг.
Крім використання девайсів, батькам буде корисно дізнатися, чим розважити дитину на карантині .
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