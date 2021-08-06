Так ведуча приєдналася до тижня підтримки грудного вигодовування, який з 1 по 7 серпня триватиме в світі та Україні, а також поділилася власним досвідом

Телеведуча Анна Панова підтримала жінок, які вибрали грудне вигодовування / Фото: Инстаграм

Телеведуча "Сегодня" Анна Панова, яка вперше стала мамою трохи більше року тому, висловила захоплення вибором жінок, які годують своїх малюків грудним молоком. Анна привела статистику, згідно з якою тільки 25% українських жінок годують переважно до 6 місяців. Одна з головних причин – неправильне прикладання дитини до грудей. У результаті малюк не наїдається, а мама відчуває дискомфорт. Своїм досвідом і важливими порадами Анна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я теж з цим зіткнулася. Доходило до розтріскування сосків, що шалено лякало мене. Обійду подробиці. Зрештою, моя дочка росла на змішаному вигодовуванні. Це вже позаду. Тепер Мілка давно і впевнено їсть дорослу їжу", – розповіла про свій досвід телеведуча.

У майбутньому, якщо Анна наважиться на другу дитину, робитиме все інакше.

Поради Анни Панової щодо грудного вигодовування

Анна Панова дала поради щодо грудного вигодовування / Фото: Инстаграм

Просіть про консультації акушерки одразу після народження малюка. Перепитаєте кілька разів: чи правильно дитина бере груди. У вас не "замало молока", це, скоріше, неправильне прикладання. Навіть коли вас виписали додому, знову і знову просіть допомоги у акушерки або спеціаліста з грудного вигодовування. Просіть про допомогу рідних: молоду маму потрібно звільнити від побутових справ і давати більше відпочивати. Вчіться зціджувати. Це може стати в нагоді в багатьох випадках. Навіть крапля материнського молока краще, ніж виключно молочні суміші.

Телеведуча підкреслює, що грудне вигодовування – це найкраща їжа для дитини і найніжніше спілкування немовляти з мамою. Але у неї є на цей рахунок два застереження: природне вигодовування – це завдання не тільки для молодої мами, а й для всієї сім'ї, лікарів і держави. І оскільки жінка в цей час потребує допомоги, вона має її отримувати.

А тим жінкам, у яких з грудним вигодовуванням не склалося, Анна Панова радить не картати себе і не вважати себе поганою мамою. "Ви найкраща мама для своєї дитини! І маєте право на комфорт і щастя. Бо тільки у щасливої і задоволеної мами – щасливий малюк", – резюмувала телеведуча.

Тут дивіться, як Анна Панова поділилася радісною новиною про народження дитини.

Тут дізнаєтеся, чи потрібні вагітним добавки або достатньо правильного харчування.