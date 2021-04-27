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Чохол на iPhone за 17 тисяч гривень! Він із телячої шкіри і виготовлений Hermes

Сьогодні, 17:06

Сьогодні у продаж надійшов дизайнерський аксесуар Apple, виготовлений з того ж матеріалу, що і колекційні сумки Birkin

Французький будинок моди представив новий аксесуар для власників iPhone 12 і тих, хто планує його покупку після презентації Apple. Смартфон за 30 тис грн Hermes пропонує носити в дизайнерському чохлі за 17 360. Це не набагато дешевше попередніх моделей iPhone. Чим зумовлена така ціна? Давайте розберемося.

Hermès Bolduc Leather Case
Hermès Bolduc Leather Case
Фото: Hermes

Чохол виготовлений з тієї ж телячої шкіри Fawn Barenia, що і легендарні сумки Birkin від Hermes. Універсальний коричневий відтінок прикрашає біла строчка і тиснення у вигляді логотипу бренду із запряженим конем. Дизайн новинки однаково пасує для жіночого і чоловічого гардероба.

Hermès Bolduc Leather Case
Hermès Bolduc Leather Case
Фото: Hermes

У Hermes кажуть, що чохол – не просто красивий аксесуар, але і надійний захист. Бренд провів серію тестів на зносостійкість. Вбудовані магніти обіцяють зручність у використанні: кейс легко знімати з iPhone і надягати назад. Також він сумісний із зарядним пристроєм MagSafe.

Hermès Bolduc Leather Case
Hermès Bolduc Leather Case
Фото: Hermes

У якості подарунка такий аксесуар отримати приємно. Особливо, шанувальникам французького модного будинку. Але якщо ви до таких не належите, є сенс зазирнути у календар подарунків на квітень-2021 від Life Сьогодні . Там ви знайдете креативні презенти на будь-який смак і свято цього місяця.

Нагадаємо, що кросівки Nike стали найдорожчими в історії – модель 2008 року продали за 1,8 млн дол.

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