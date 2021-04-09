5 модних аксесуарів, які зроблять ваші весняні образи особливими

Найкращі ідеї для теплої пори року

Сьогодні світ моди доволі суперечливий. З одного боку нам кажуть про важливість здійснювати лише необхідні покупки, робити ставку на якість і непідвладний часу дизайн. З іншого ж – тренди змінюються настільки швидко, що від торішнього весняного гардероба хочеться позбутися і оновити його повністю. Але у всьому головне знайти золоту середину. Найпростіший і найменш травмуючий варіант як для гаманця, так і для планети – обирати модні аксесуари, адже вони відразу виведуть вашу фешн-гру на новий рівень.

Аксесуари з бісеру

Підвіски і сережки з різнокольорового бісеру підкорили всіх ще минулого літа, але ці прикраси родом з нашого дитинства можуть бути і вельми елегантними. Якщо ваш настрій вимагає чорного костюма в стилі Yves Saint Laurent, а виглядати занадто суворо не хочеться – велике намисто в глибокому синьому відтінку ідеально розбавить образ, особливо в поєднанні з човниками бордового кольору.

Фото: Сьогодні

Яскраві кольори

Сумки незвичайних форм і яскравих відтінків можуть бути не надто практичними, зате зроблять будь-який образ модним і незабутнім. Такий аксесуар – ідеальний тренд для тих, хто надає перевагу базовому гардеробу, але не проти невеликих експериментів.

Фото: Сьогодні

Великі сережки

Великі прикраси – не новий тренд 2021 року, проте цього сезону вони стають ще більш ефектними і виходять в образі на перший план. І якщо в минулому сезоні переважали масивні ланцюги у вигляді кольє і фурнітури, то в цьому році акцент змістився на великі сережки і квітково-фруктові мотиви.

Фото: Сьогодні

Зараз важко уявити життя без смартфона, який став нашим незамінним помічником. Навіть трохи дивно, що цей тренд не з'явився раніше. Але ситуація виправлена – елегантні чохли на ланцюжках і яскраві представники цього виду аксесуарів не тільки захистять ваш телефон і звільнять руки, але і прикрасять модний образ.

Фото: Сьогодні

Аксесуари з натуральних матеріалів

Прикраси, сумки, головні убори і взуття з натуральних матеріалів як ніколи актуальні. Солом'яна сумка, капелюх, панамка або аксесуари з обробкою з дерева в поєднанні з досить класичним образом додадуть йому легкості, якої так хочеться в теплу пору року.

Фото: Сьогодні

Нагадаємо, що ми також розповідали, які стильні образи можна створити з укороченою сорочкою.

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