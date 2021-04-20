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Сьогодні відбудеться весняна презентація Apple: де і коли дивитися

Сьогодні, 10:44

20 квітня відбудеться довгоочікувана презентація нової продукції від Apple

За даними декількох авторитетних інсайдерів, американська компанія найвірогідніше повинна презентувати нові моделі iMac.

Протягом минулого тижня різні джерела на своїх сторінках в соціальних мережах публікували анонси презентації, в яких вони додавали фотографії iMac G3, що випускалися з 1998 року.

Презентація Apple
Презентація Apple
Фото: Apple

Тому експерти вважають, що 20 квітня світові покажуть нову лінійку iMac. Причому, вийти вони повинні в п'яти кольорах. Причому, зміни торкнуться також зовнішнього вигляду пристроїв. За попередніми даними, в нових iMac можуть бути екрани трохи більші, ніж в попередніх моделях. Також, як припускають інсайдери, корпус може бути з плоскими гранями, як у iPad і iPhone.

Презентація Apple стартує о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна в прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі Apple.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп.

Також ми повідомляли, що новий складаний смартфон від Samsung вразить революційним екраном LTPO.

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