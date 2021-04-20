Сьогодні відбудеться весняна презентація Apple: де і коли дивитися

20 квітня відбудеться довгоочікувана презентація нової продукції від Apple

За даними декількох авторитетних інсайдерів, американська компанія найвірогідніше повинна презентувати нові моделі iMac.

Протягом минулого тижня різні джерела на своїх сторінках в соціальних мережах публікували анонси презентації, в яких вони додавали фотографії iMac G3, що випускалися з 1998 року.

Презентація Apple Фото: Apple

Тому експерти вважають, що 20 квітня світові покажуть нову лінійку iMac. Причому, вийти вони повинні в п'яти кольорах. Причому, зміни торкнуться також зовнішнього вигляду пристроїв. За попередніми даними, в нових iMac можуть бути екрани трохи більші, ніж в попередніх моделях. Також, як припускають інсайдери, корпус може бути з плоскими гранями, як у iPad і iPhone.

Презентація Apple стартує о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна в прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі Apple.

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