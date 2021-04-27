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Чехол на iPhone за 17 тысяч гривен! Он из телячьей кожи и сделан Hermes

Сегодня, 17:06

Сегодня в продажу поступил дизайнерский аксессуар Apple, изготовленный из того же материала, что и коллекционные сумки Birkin

Французский дом моды представил новый аксессуар для владельцев iPhone 12 и тех, кто запланировал его покупку после презентации Apple. Смартфон за 30 тыс грн Hermes предлагает носить в дизайнерском чехле за 17 360. Это не намного дешевле предыдущих моделей iPhone. Чем обусловлена такая цена? Давайте разберемся.

Hermès Bolduc Leather Case
Hermès Bolduc Leather Case
Фото: Hermes

Чехол изготовлен из той же телячьей кожи Fawn Barenia, что и легендарные сумки Birkin от Hermes. Универсальный коричневый оттенок украшает белая строчка и тиснение в виде логотипа бренда с запряженной лошадью. Дизайн новинки одинаково подходит для женского и мужского гардероба.

Hermès Bolduc Leather Case
Hermès Bolduc Leather Case
Фото: Hermes

В Hermes говорят, что чехол является не только аксессуаром, но и надежной защитой. Бренд провел серию тестов на износостойкость. Встроенные магниты обещают удобство в использовании: кейс легко снимать с iPhone и надевать обратно. Также он совместим с зарядным устройством MagSafe.

Hermès Bolduc Leather Case
Hermès Bolduc Leather Case
Фото: Hermes

В качестве подарка такой аксессуар получить приятно. Особенно, поклонникам французского модного дома. Но если вы к таковым не относитесь, есть смысл заглянуть в календарь подарков на апрель-2021 от Life Сегодня. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.

Напомним, что кроссовки Nike стали самыми дорогими в истории – модель 2008 года продали за 1,8 млн долл.

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