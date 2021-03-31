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Новий iPhone 13 Pro отримає суперсучасний дизайн – як він буде виглядати

Сьогодні, 11:54

Крім цього начинка пристрою отримає новітні технології

У мережу злили зображення нового iPhone 13 Pro. Він виконаний в чорному кольорі, а екран отримає раніше небачену частоту оновлення зображень. Крім цього всередині буде величезна кількість флеш-пам'яті.

Про це повідомляє Telegram-канал " Терабіт: it технології ".

Зображення нового iPhone 13 Pro отримали на підставі інсайдерської інформації Макса Вайнбаха.

За попередніми даними, новий iPhone обладнають екраном, який буде підтримувати частоту оновлення зображення на рівні 120 Гц. У попередніх моделях ця частота була набагато менша. Також буде запропонована однокристальна система Apple A15.

iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro

Для любителів закачувати багато додатків і різної інформації запропонують флеш-пам'ять об'ємом до 1 Тб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився додаток для смартфонів, яке виявляє діпфейкі.

Крім того ми повідомляли про те, що власникам iPhone потрібно позапланово оновити систему.

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