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Найпопулярніша сумка в Instagram зібрала 5,9 млн постів: Який вона має вигляд

Сьогодні, 21:05

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Нещодавно ми розповідали про головні тренди весни . Але є речі, які ніколи не вийдуть із моди. І сумка Birkin від Hermès якраз із цієї категорії. До значного списку всіх її рекордів додався новий — культовий аксесуар запостили в Instagram 5,9 млн разів. Дослідження провела онлайн-платформа OnBuy, а результатами поділилося видання Fashion Network .

Hermès Birkin
Hermès Birkin
Фото: farfetch.com

З'ясувалося, що конкуренцію Hermès Birkin змогла скласти тільки... Hermès Kelly. Вона розташувалася на другій сходинці рейтингу популярності, зібравши почесні 5,45 млн. Не дарма кажуть, що в легендарні сумки Hermès інвестувати надійніше, ніж в золото.

Hermès Kelly
Hermès Kelly
Фото: farfetch.com

Трійку лідерів закриває Lady Dior із порівняно скромними 2 млн постів.

Фото: farfetch.com

За нею слідують Gucci Marmont, Chanel Boy, Celine Trapeze, Gucci Dionysus, Dior saddle, Chanel Flap, Givenchy Antigona — більше 500 тис публікацій. Попри те, що перші дві сходинки посідає Hermès, найпопулярнішими брендами в Instagram стали Gucci, Celine and Louis Vuitton. У топ-20 увійшли по 3 сумки кожного з цих модних будинків.

Нагадаємо також, що Instagram тестує нову функцію, яка допоможе одиноким серцям знайти одне одного .

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Instagram сумки
Джерело: instagram.com/alleyesonjordyc
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