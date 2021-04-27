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Найдорожчі кросівки в історії продали за 1,8 млн доларів: як вони виглядають

Сьогодні, 14:43

Рекорд встановила ексклюзивна пара Nike, в якій репер Каньє Вест отримав "Греммі" в 2008-му

Поки екс-чоловік Кім Кардашян фантазував про нові стосунки, його легендарні кросівки наробили галасу. Аукціон Sotheby's виставив на продаж прототип Nike Air Yeezy 1, що були створені спеціально для репера. Ексклюзивне взуття розраховували продати за 1 млн дол, але торги завершилися на приголомшливих 1,8 млн. Тепер це офіційно найдорожчі кросівки в історії.

Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Фото: Sotheby's

Nike Air Yeezy 1 виготовлені з замші та чорної шкіри з перфорацією навколо шнурків. Крім логотипу Nike їх прикрашає червоний медальйон з буквою Y по центру.

Каньє Вест на "Греммі-2008"
Каньє Вест на "Греммі-2008"
Фото: Getty Images

У 2008-му році дизайнери спортивного бренду створили ці кросівки спеціально для Каньє Уеста і 50-ї церемонії "Греммі". Вважається, що саме з них почалася сучасна снікер-культура.

Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Фото: sothebys.com

Зауважимо, що після аукціону рекорди навряд чи закінчаться. Nike Air Yeezy 1 придбала компанія Rares, яка займається перепродажем колекційного взуття. За словами представників, у них можна буде купити "частку" в парі легендарних кросівок в якості інвестиції.

Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Nike Air Yeezy 1 Kanye West 2008
Фото: Sotheby's

Ну а якщо ви теж замислювалися про нове спортивного взуття, пропонуємо зазирнути в добірку кросівок на всі випадки життя.

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