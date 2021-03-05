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Як за допомогою двох аксесуарів виглядати стильно і сексуально

Сьогодні, 14:43

15 березня на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра мейковер-шоу "Місія: краса"

Іноді навіть незначні деталі можуть підкреслити вашу красу та індивідуальність. Стиліст і ведучий мейковер-шоу "Місія: краса", прем'єра якого відбудеться 15 березня на телеканалі "Україна", Ільяс Сахтара пояснив, як прості речі змінюють look.

Уже 4 сезон поспіль команда мейковер-шоу "Місія: краса" допомагає його учасникам правильно поєднувати кольори, бути стильними та відмінно виглядати на роботі, на святах або в компанії друзів. Стиліст телеканалу "Україна" Ільяс Сахтара завжди дає поради, які змінюють уявлення людей про себе і про свій гардероб. Герої програми переконалися, що за допомогою простих речей, на які ми часом не звертаємо уваги, можна за лічені хвилини зробити сучасним і стильним свій look.

Стиліст і ведучий Ільяс Сахтара
Стиліст і ведучий Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Наприклад, є два простих, але крутих аксесуара, надівши які ви будете виглядати в першому випадку – стильною, в другому – ще й дуже сексуально.

Перший образ в стилі casual.

Прикраса у вигляді ременя світлого кольору з навісними кишенями. Ця оригінальна річ підкреслює стиль і вказує на ваш хороший смак. Виберіть червоний комбінезон, білу футболку і бежеві кросівки в поєднанні з таким аксесуаром.

Другий образ для побачень і party.

Фешен-прикраса "портупея" нагадує військову тематику, але завдяки дизайнерам стало оригінальним аксесуаром. Наприклад, його можна надіти з бандажним сукнею. Портупея сріблястого кольору відразу включає сексуальність, адже ця модна річ дуже відверто підкреслює жіночу красу. Чоловіки навряд чи встоять, побачивши таку дівчину. А якщо ви виберете плаття кольору фуксія, тоді готуйтеся ... до зізнань і щедрих подарунків.

Що стосується подарунків, то і це питання вирішується легко – в нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які допоможуть зробити приємно вашим близьким і рідним.

Але бандажное плаття може дозволити собі тільки дівчина з ідеальними формами, так як трикотажна тканина обтягує фігуру і показує всі її переваги і недоліки.

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Щоб бути помітною, немає сенсу купувати надмірно яскраві речі. За словами стиліста, треба всього лише пам'ятати про простий секрет, який завжди працює, навіть якщо ви вибирає простий look.

"В образі повинен бути тільки один яскравий акцент, – сказав ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара. – Наприклад, ви наділи джинси-балони, короткий світлий светр і стильні кеди білого кольору на високій підошві. А зверху яскраво-жовту куртку. Вона і є яскравий акцент у вашому look".

Який стиль в одязі був у Лесі Українки – дивіться відео:

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мода стиль аксесуари
Джерело: Сьогодні
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