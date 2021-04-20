Чоловіки роблять макіяж і купують помади: в Японії новий б'юті-тренд

Локдаун через коронавирус зробив революцію в світі японської індустрії краси – чоловіки роблять макіяж і купують помади

Стрижку оновити, брови підрівняти, на обличчя накласти тон і правильно підібрати тіні. Зазвичай на макіяж готові витрачати час і гроші жінки. А ось в Японії, з початком пандемії, в салони стали все частіше звертатися чоловіки. Як локдаун зробив маленьку революцію в світі японської індустрії краси – далі в матеріалі.

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Які процедури роблять собі японці в салоні краси

Йошихиро Камічі упорядковує брови і накладає трохи тіней. Він розповів, що став приділяти більше уваги своїй зовнішності під час пандемії, коли багато часу проводить вдома і дивиться на своє відображення в дзеркалі і на дверцятах мікрохвильовки.

Його також бачать і інші люди, в тому числі і під час відеоконференцій, адже їх кількість в період пандемії значно зросла. Тепер чоловік не виходить на зв'язок без макіяжу і хоча б легкої укладки волосся. Він – не один такий, каже власник салону краси для чоловіків Такума Тезука.

"Чоловіки за 40, 50 і навіть 60 приходять в наш салон саме заради макіяжу. Відсоток скасованих зустрічей – малий, а ось повторних записів – високий. І клієнти готові витрачати все більше грошей", – каже власник салону.

В Японії в салони стали все частіше звертаються чоловіки Фото: скриншот

Помада для чоловіків на піку популярності в Японії

Не тільки на зачіску або тональний крем готові витрачатися чоловіки в Японії: все більш популярною стає і помада. У магазинах її можна відрізнити від традиційної за спеціальним кольором.

За словами бренд-менеджера компанії чоловічої косметики Йошірукі Матура, вона сіра на вигляд, але стає рожевою, коли ви наносите її на шкіру.

Як виглядати красивим на відеоконференції без макіяжу

Деякі чоловіки не готові витрачати багато часу на макіяж, а щоб бути доглянутими під час відеоконференцій, звертаються до комп'ютерних технологій, говорять самі розробники.

Представник компанії з виробництва комп'ютерного софта Аюмі Міямото розказав, що в минулому році вони створили фільтр для жінок і отримали багато повідомлень від чоловіків. Вони сказали, що теж проводять багато зустрічей онлайн і теж хотіли б мати гарний вигляд. Тому вирішили створити продукт і для них.

Наскільки зросте попит на чоловічий макіяж економістам ще належить оцінити. Але в окремих компаніях уже помітили – в графі прибутку від реалізації чоловічої косметики стало на два нулі більше.

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