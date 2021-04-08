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Як зробити трендовий мономакіяж: покрокова інструкція та 20 крутих ідей

Сьогодні, 19:39

Такий простий і такий модний

Тиждень моди в Лондоні 2021/22 не залишив сумнівів – тренд на макіяж одним засобом з нами надовго. Моделі виходили на подіум з м'якою розтушовкою на повіках, широкими графічними стрілками або щільно набитими тінями. І в кожному випадку це був монохром. Що чудово, адже для такого макіяжу не потрібні ані навички візажу, ані товста косметичка. Лише один улюблений продукт і кілька хвилин. Сьогодні обговорюємо, як зробити модний мономакіяж вдома – покроково і з прикладами.

Що важливо пам'ятати

Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

Для макіяжу в одному кольорі необов'язково використовувати тільки сухі або кремові тіні. Майже будь-який засіб з вашого б'юті-арсеналу здатен стати зіркою монохрома – олівець, рум'яна, помада, пігменти або гліттер. Крім того, можна використовувати кілька продуктів одного кольору або залишити монохром лише на повіках.

У палітрі обмежень теж немає. Вирішуйте самі, буде це безпечний нюд або щось по-справжньому яскраве. Другий варіант стовідсотково варто спробувати хоча б кілька разів за весну і літо. Та пам'ятайте, що насичені відтінки можуть перегукуватися з відтінками в одязі, аксесуарах або манікюрі.

Як зробити мономакіяж – покрокова інструкція

Фото: instagram.com/nettart

  1. Зволожте шкіру, нанесіть основу або пройдіться коректором по проблемних ділянках. Також на цьому етапі можна домогтися ефекту Cloud Skin – головного б'юті-тренда весни.
  2. Пальцем або пензлем нанесіть основний відтінок на середину повіки. Розтушуйте угору або до скронь – щоб отримати "котячий" погляд. Глибину кольору змінюйте, нашаровуючи продукт. Кремові засоби з матовим фінішем можна наносити графічно.
  3. Скористайтеся бальзамом для губ. Якщо в макіяжі очей ви обрали натуральний відтінок, покрийте ним губи і злегка акцентуйте щоки. З кольоровими повіками можна залишити тільки бальзам або додати виразності за допомогою червоної помади.
  4. Причешіть брови і зафіксуйте макіяж пудрою або спреєм. Цього для монохрома досить, але за бажанням можна додати будь-який продукт на свій смак – хайлайтер, бронзер, туш.

Ідеї мономакіяжу

Фото: instagram.com/nettart

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/nettart

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/d_ganulenko

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/vivis_makeup

Фото: instagram.com/patrickta

Фото: instagram.com/vivis_makeup

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/einatdanofficial

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