Відбилася туш і осипалися тіні: як врятувати макіяж, коли щось пішло не так

Розбираємося з проблемами в мейкапі, які дратують найбільше

Вбрання підібране, трендова укладка готова, а в макіяжі залишилося кілька штрихів... І тут як на зло – потекла туш, розмазалися тіні, з рум'янами перебір. Що робити в такій ситуації? Не панікувати. Зараз розповімо, як швидко і просто виправити найпопулярніші проблеми в макіяжі.

Проблема: забагато рум'ян

Рішення: прозора пудра

Якщо після нанесення рум'ян ви впізнали в собі Марфушу з "Морозко", не поспішайте хапатися за вологі серветки. Вони залишать розводи, і тоді весь макіяж нанівець. Краще додати пухнастим пензлем шар пудри, в ідеалі – прозорої. Постарайтеся домогтися природного рум'янцю, як після занять спортом.

Проблема: осипалися тіні

Рішення: спонж

Вечірній макіяж варто починати з очей – і тільки потім переходити до основи. Так матимете можливість очистити шкіру перед тональним кремом. Але якщо тіні осипалися, коли макіяж вже був закінчений, скористайтеся косметичним спонжем. Він парцює як ластик. Щоб підсилити ефект, додайте під очі світлий консилер.

Проблема: нерівні стрілки

Рішення: олівець або підводка-фломастер

Не намагайтеся стерти нерівності – розмажеться все. Краще влаштуйте собі день широких стрілок (дуже модних, до речі) і домалюйте контур. Якщо використовуєте рідку підводку, спочатку окресліть форму олівцем. Поверх нього домогтися бездоганної лінії буде простіше. Інший варіант – підводка-фломастер. З такою зробити красиві стрілки під силу навіть новачкові.

Проблема: відбилася туш

Рішення: суха ватна паличка

Ще волога туш миттєво відбивається над верхньою повікою. Відтирати її міцелярною водою – рішення не дуже. Краще взяти себе в руки і дочекатися, коли туш підсохне. Тоді її легко (і безпечно для решти макіяжу) можна стерти ватною паличкою.

Проблема: не тримається помада

Рішення: тональний крем

На такий випадок є спеціальний засіб – база під помаду. Але якщо у вас нормальна, не надто суха шкіра губ, підійде і матовий тональний крем. Нанесіть його перед макіяжем. Це не лише продовжить стійкість помади, але також зробить її відтінок яскравішим і насиченим. Крім того, не списуйте з рахунків олівець для губ. З ним макіяж губ не буде розтікатися.

Проблема: нечіткий контур губ

Рішення: пензлик і коректор

Дійте в зворотному порядку. Нанесіть помаду лише на середину губ, контур обведіть негострим олівцем і розтушуйте до центру. Якщо хочеться бездоганного ефекту – нанесіть на маленький пензлик світлий коректор і окресліть форму чіткіше. Особливу увагу приділіть куточкам губ – найпроблемнішій ділянці.

Проблема: темний тональний крем

Рішення: бронзуюча пудра

Новий тональник, який виявився зрадницьки темним, краще відкласти до відпустки. Можливо, після засмаги відтінок і пасуватиме вам. Але якщо справа зроблена і ви сидите зовсім незагоріла, але з темним від крему обличчям – рятуйте ситуацію бронзуючою пудрою. Затемніть з її допомогою – ефект будет більш природним. Утім, від глибоких вирізів цього дня варто відмовитися.

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