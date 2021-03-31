Ефект небесного сяйва, або Cloud Skin – головний б'юті-тренд весни

Розбираємося, як із ним потоваришувати

Якщо ви читали про тренди в оформленні брів, то вже знаєте, що в моді природність. Те саме і з макіяжем обличчя. Рівна зволожена шкіра зі здоровим сяйвом – головна фішка останніх років. Утім, сяйво буває різним. До прикладу, торік ми говорили про Glass Skin – блискучу, глянцеву шкіру без натяку на пудру. А тепер на першому місці новий б'юті-тренд – Cloud Skin.

Що таке Cloud Skin

Термін, який буквально перекладається як "хмарна шкіра", придумав топ-візажист MAC Cosmetics Домінік Скіннер. Суть у тому, щоб домогтися м'якого сяйва без різких відблисків і контурів – нібито зсередини. Такий ефект Домінік порівняв із променями сонця, що пробиваються крізь хмари, і назвав Cloud Skin.

Фото: instagram.com/thefacebykase

Для "небесного сяйва" недостатньо лише хайлайтера. Потрібен мікс вологих і матових текстур з правильно підібраними засобами по догляду. Якщо все в балансі, маємо трендовий фініш – трохи туманний, він чимось нагадує фільтр.

Як домогтися ефекту Cloud Skin

Простіше, ніж ви думаєте. Тому що більшість засобів напевно вже є у вашій косметичці. Дотримуйтеся трьох наступних кроків і переконаєтесь.

Фото: instagram.com/vivis_makeup

1. Підготовка. Зволоження – ключовий момент на шляху до ідеального сяйва. Звичайний крем можна замінити зволожувальним праймером або сироваткою з гіалуроновою кислотою. Дочекайтеся, поки засіб вбереться, після чого нанесіть тонким шаром масло для обличчя. Не перестарайтеся – блиск усе ж має бути приглушеним.

2. База. Знадобляться тональний крем із мерехтливими частинками і пудра. Розподіліть основу по всьому обличчю пальцями, а для пудри візьміть пухнастий пензлик. Повністю матовий ефект нам не потрібен: лише злегка припудріть область під вилицями, пройдіться вздовж лінії росту волосся (не по центру лоба, а вище), по носі та підборідді. Уже на цьому етапі контраст текстур створює "хмарний" ефект.

3. Блиск. Пара штрихів – і готово. Змішайте рідкий хайлайтер з невеликою кількістю тонального крему. Потім розподіліть по тих дільницях, яким хочете надати додаткове сяйво. Такі відблиски вийдуть дуже делікатними – те, що треба.

Фото: instagram.com/ninapark

Акцент в такому макіяжі можна зробити на губи.Напередодні ми саме розповідали про наймодніші відтінках помад.

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