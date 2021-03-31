Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ефект небесного сяйва, або Cloud Skin – головний б'юті-тренд весни

Сьогодні, 20:20

Розбираємося, як із ним потоваришувати

Якщо ви читали про тренди в оформленні брів, то вже знаєте, що в моді природність. Те саме і з макіяжем обличчя. Рівна зволожена шкіра зі здоровим сяйвом – головна фішка останніх років. Утім, сяйво буває різним. До прикладу, торік ми говорили про Glass Skin – блискучу, глянцеву шкіру без натяку на пудру. А тепер на першому місці новий б'юті-тренд – Cloud Skin.

Що таке Cloud Skin

Термін, який буквально перекладається як "хмарна шкіра", придумав топ-візажист MAC Cosmetics Домінік Скіннер. Суть у тому, щоб домогтися м'якого сяйва без різких відблисків і контурів – нібито зсередини. Такий ефект Домінік порівняв із променями сонця, що пробиваються крізь хмари, і назвав Cloud Skin.

Фото: instagram.com/thefacebykase

Для "небесного сяйва" недостатньо лише хайлайтера. Потрібен мікс вологих і матових текстур з правильно підібраними засобами по догляду. Якщо все в балансі, маємо трендовий фініш – трохи туманний, він чимось нагадує фільтр.

Як домогтися ефекту Cloud Skin

Простіше, ніж ви думаєте. Тому що більшість засобів напевно вже є у вашій косметичці. Дотримуйтеся трьох наступних кроків і переконаєтесь.

Фото: instagram.com/vivis_makeup

1. Підготовка. Зволоження – ключовий момент на шляху до ідеального сяйва. Звичайний крем можна замінити зволожувальним праймером або сироваткою з гіалуроновою кислотою. Дочекайтеся, поки засіб вбереться, після чого нанесіть тонким шаром масло для обличчя. Не перестарайтеся – блиск усе ж має бути приглушеним.

2. База. Знадобляться тональний крем із мерехтливими частинками і пудра. Розподіліть основу по всьому обличчю пальцями, а для пудри візьміть пухнастий пензлик. Повністю матовий ефект нам не потрібен: лише злегка припудріть область під вилицями, пройдіться вздовж лінії росту волосся (не по центру лоба, а вище), по носі та підборідді. Уже на цьому етапі контраст текстур створює "хмарний" ефект.

3. Блиск. Пара штрихів – і готово. Змішайте рідкий хайлайтер з невеликою кількістю тонального крему. Потім розподіліть по тих дільницях, яким хочете надати додаткове сяйво. Такі відблиски вийдуть дуже делікатними – те, що треба.

Фото: instagram.com/ninapark

Акцент в такому макіяжі можна зробити на губи.Напередодні ми саме розповідали про наймодніші відтінках помад.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Онучка Ротару назвала улюблений б'юті-гаджет: чому вам потрібен такий самий Медовий блонд і контрастні пасма: тренди у фарбуванні волосся 2021 Філери чи ботокс: Періс Гілтон розповіла, як зберігає молодість
краса макіяж тренди
Реклама

Новини партнерів

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло

Популярні статті

Сьогодні, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Сьогодні, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

Вчора, 20:21Events

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Вчора, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Вчора, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

29 березняЗірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

29 березняЗірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

29 березняСмачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

29 березняЗірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

29 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Почему Никитин разорвал контракт с группой НеАнгелы
Почему Никитин разорвал контракт с группой НеАнгелы
Экс-модель разнесла стилистов модной передачи после смены образа
Экс-модель разнесла стилистов модной передачи после смены образа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти