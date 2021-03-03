Як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою і без
Зовнішні трансформації просто неможливо уявити без фільтрів і ефектів
Іноді нам здається, що в Instagram просто немає некрасивих людей. Всі дуже гарні, молоді, стрункі, стильні та свіжі. Звичайно, всі оці чудові зовнішні трансформації просто неможливо уявити без фільтрів та ефектів у Photoshop.
На знак протесту користувачки TikTok навіть влаштували невеликий флешмоб, у якому порівняли те, як вони виглядають у Мережі та в реальному житті.
Дівчата закликають інших користувачів не брехати самим собі й не соромимося природних даних. І найголовніше – ставитися до всього з іронією!
1. Невже це одна і та ж людина?
2. Я в Instagram і у реальному житті
3. Абсолютно різні люди
4. Вона, напевно, отримала диплом з використання фільтрів в Instagram
5. Очікування і реальність
6. Магія макіяжу
7. Макіяж змінює людей
8. У неї вистачило сміливості показати це у Мережі
9. Оце так!
10. Дві різні людини
Нагадаємо, раніше ми розповідали про красунь, які показали свої проблемні обличчя без фотошопу.
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До того ж, ми опублікували фото 12 дівчат, яких просто не впізнати без косметики.
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