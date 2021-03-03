Як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою і без

Зовнішні трансформації просто неможливо уявити без фільтрів і ефектів

Іноді нам здається, що в Instagram просто немає некрасивих людей. Всі дуже гарні, молоді, стрункі, стильні та свіжі. Звичайно, всі оці чудові зовнішні трансформації просто неможливо уявити без фільтрів та ефектів у Photoshop.

На знак протесту користувачки TikTok навіть влаштували невеликий флешмоб, у якому порівняли те, як вони виглядають у Мережі та в реальному житті.

Дівчата закликають інших користувачів не брехати самим собі й не соромимося природних даних. І найголовніше – ставитися до всього з іронією!

1. Невже це одна і та ж людина?

2. Я в Instagram і у реальному житті

3. Абсолютно різні люди

4. Вона, напевно, отримала диплом з використання фільтрів в Instagram

5. Очікування і реальність

6. Магія макіяжу

7. Макіяж змінює людей

8. У неї вистачило сміливості показати це у Мережі

9. Оце так!

10. Дві різні людини

Нагадаємо, раніше ми розповідали про красунь, які показали свої проблемні обличчя без фотошопу.

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До того ж, ми опублікували фото 12 дівчат, яких просто не впізнати без косметики.

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