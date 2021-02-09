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До і після макіяжу: дивіться на 15 неймовірних перевтілень (фото)

Сьогодні, 05:55

Візажист показала найбільш вражаючі трансформації у зовнішності жінок

Візажист Олена Мотінова на фотографіях "до" і "після" показує своїм підписникам у Instagram, як сильно може змінитися зовнішність жінок після професійного макіяжу в салоні.

"І неважливо, в якому районі міста живуть мої клієнтки, наскільки "респектабельна" їхня робота або з ким вони дружать – всі можуть бути однаково красивими та неповторними", – пише Мотінова.

За словами візажистки, можна змінити будь-яку жінку, незалежно від складності поставленого завдання. Олена створює неповторні образи на всі випадки життя – для офіційних обідів, ділових зустрічей і веселих вечірок.

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Нижче – фото найбільш вражаючих трансформацій у зовнішності жінок. Погодьтеся, складно повірити, що на цих світлинах зображена одна і та ж людина.

1.

Фото: Instagram | Lena Motinova

2.

Фото: Instagram | Lena Motinova

3.

Фото: Instagram | Lena Motinova

4.

Фото: Instagram | Lena Motinova

5.

Фото: Instagram | Lena Motinova

6.

Фото: Instagram | Lena Motinova

7.

Фото: Instagram | Lena Motinova

8.

Фото: Instagram | Lena Motinova

9.

Фото: Instagram | Lena Motinova

10.

Фото: Instagram | Lena Motinova

11.

Фото: Instagram | Lena Motinova

12.

Фото: Instagram | Lena Motinova

13.

Фото: Instagram | Lena Motinova

14.

Фото: Instagram | Lena Motinova

15.

Фото: Instagram | Lena Motinova

Нагадаємо, раніше ми розповідали про красунь, які показали свої проблемні обличчя без фотошопу.

Дивіться відео: як жінці з параметрами, далекими від модельних, вдалося полюбити себе

До того ж, ми опублікували фото 12 дівчат, яких просто не впізнати без косметики.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/lenamotinova
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