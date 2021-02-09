До і після макіяжу: дивіться на 15 неймовірних перевтілень (фото)
Візажист показала найбільш вражаючі трансформації у зовнішності жінок
Візажист Олена Мотінова на фотографіях "до" і "після" показує своїм підписникам у Instagram, як сильно може змінитися зовнішність жінок після професійного макіяжу в салоні.
"І неважливо, в якому районі міста живуть мої клієнтки, наскільки "респектабельна" їхня робота або з ким вони дружать – всі можуть бути однаково красивими та неповторними", – пише Мотінова.
За словами візажистки, можна змінити будь-яку жінку, незалежно від складності поставленого завдання. Олена створює неповторні образи на всі випадки життя – для офіційних обідів, ділових зустрічей і веселих вечірок.
Нижче – фото найбільш вражаючих трансформацій у зовнішності жінок. Погодьтеся, складно повірити, що на цих світлинах зображена одна і та ж людина.
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