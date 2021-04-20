Мужчины делают макияж и покупают помады: в Японии новый бьюти-тренд

Локдаун из-за коронавируса совершил революцию в мире японской индустрии красоты – мужчины делают макияж и покупают помады

Стрижку обновить, брови подровнять, на лицо наложить тон и правильно подобрать тени. Обычно на макияж готовы тратить время и деньги женщины. А вот в Японии, с началом пандемии, в салоны стали все чаще обращаться мужчины. Как локдаун совершил маленькую революцию в мире японской индустрии красоты – далее в материале.

Сюжет Анны Левицкой Видео: Сегодня

Какие процедуры делают себе японцы в салоне красоты

Йошихиро Камичи приводит в порядок брови и накладывает немного теней. Он рассказал, что стал уделять больше внимания своей внешности во время пандемии, когда много времени проводит дома и смотрит на свое отражение в зеркале и на дверце микроволновки.

Его также видят и другие люди, в том числе и во время видеоконференций, ведь их количество в период пандемии значительно возросло. Теперь мужчина не выходит на связь без макияжа и хотя бы легкой укладки волос. Он – не один такой, говорит владелец салона красоты для мужчин Такума Тэдзука.

"Мужчины за 40, 50 и даже 60 приходят в наш салон именно ради макияжа. Процент отмененных встреч – малый, а вот повторных записей – высокий. И клиенты готовы тратить все больше денег", – говорит владелец салона.

В Японии в салоны стали все чаще обращаются мужчины Фото: скриншот

Помада для мужчин на пике популярности в Японии

Не только на прическу или тональный крем готовы тратиться мужчины в Японии: все более популярной становится и помада. В магазинах ее можно отличить от традиционной по специальному цветом.

По словам бренд-менеджера компании мужской косметики Йошируки Матур, она серая с виду, но становится розовой, когда вы наносите ее на кожу.

Как выглядеть красивым на видеоконференции без макияжа

Некоторые мужчины не готовы тратить много времени на макияж, а чтобы быть ухоженными во время видеоконференций, обращаются к компьютерным технологиям, говорят сами разработчики.

Представитель компании по производству компьютерного софта Аюми Миямото говорит, что в прошлом году они создали фильтр для женщин и получили много сообщений от мужчин. Они сказали, что тоже проводят много встреч онлайн и тоже хотели бы выглядеть хорошо. Поэтому решили создать продукт и для них.

Насколько возрастет спрос на мужской макияж экономистам еще предстоит оценить. Но в отдельных компаниях уже заметили – в графе прибыли от реализации мужской косметики стало на два нуля больше.

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