Ботаніка, океан і tie dye: топ-8 модних принтів на теплу пору року

Малюнки, які вже зараз можуть бути на вашому одязі

Ви в курсі, як носити головний колір року – жовтий. Час експериментувати з модними принтами. Сезон весна/літо 2021 тішить різноманітністю – тут і натхненна мистецтвом абстракція, і морські мотиви, і нетлінна класика у вигляді гороху, смужок, клітинки. Сьогодні приділимо увагу всім ключовим трендам принтів.

Абстракція

Acne Studios Фото: unsplash.com, acnestudios.com

Цієї весни дизайнери пропонують не тільки милуватися абстракціями в картинних галереях, але й носити їх на собі. Мова про мазки фарби, нібито залишені невідомим художником, плавні градієнти і хитромудрі візерунки. У поєднанні з легкими напівпрозорими тканинами – особливо гарно.

Ботаніка

Nehera Фото: unsplash.com, nehera.com

У теплу пору року на перший план завжди виходять квіткові мотиви. І новий сезон не став винятком. Придивіться до реалістичних принтів у вигляді рослин і листя – таких, як у старих підручниках з ботаніки. Вони мають витончений вигляд. Квіткову класику теж далеко відкладати не варто: спекотні тропіки, наївні ромашки і великі мультяшні квіти як і раніше актуальні.

Океан

Stella McCartney Фото: unsplash.com, stellamccartney.com

Минулої весни ми носили прикраси у вигляді черепашок і морських зірок. Тепер же тема океану продовжується в модних принтах на одязі. Вітаються будь-які посилання – рибки, корали, морські коники. Також фішка може бути тільки в кольорі. Вибирайте невагомі сукні й сорочки, розфарбовані відтінками морської хвилі або такі, що імітують текстуру мушлі.

Геометрія

Issey Miyake Фото: freepik.com, isseymiyake.com

Від симетричних візерунків до все тієї ж абстракції, але з чіткими контурами. При цьому жодних чорно-білих малюнків – тільки соковиті мікси квітів. Якщо боїтеся виглядати занадто яскраво, обирайте принт з одним домінуючим відтінком і двома-трьома приглушеними. Можна носити в форматі total, поєднувати з основним відтінком або з базовими.

Смуги

Christian Dior Фото: freepik.com, dior.com

А ще краще – поєднання кількох видів смуг. Вони можуть відрізнятися шириною, кутом нахилу або кольором. Пам'ятайте, що горизонтальні смуги візуально розширюють фігуру, а вертикальні – витягають.

Горох

Saint Laurent Фото: Instagram/ysl, unsplash.com

Недарма цей принт обожнюють Кейт Міддлтон, королева Летиція і багато знаменитостей. Він пасує всім, до всього і в будь-який час року. Щосезону лише незначно змінюється розмір гороху. Навесні і влітку 2021 на перше місце піднімаються крупні малюнки. Як і у випадку зі смужками, спробуйте відшукати небанальні варіанти з декількох горохових принтів.

Tie dye

Sergey Sysoev Фото: freepik.com, sergeysysoev.ru

Навіть клоги, які повернулися до списку лідерів натякають, що дизайнери продовжують надихатися епохою хіпі. На подіумі частіше зустрічалися пастельні візерунки в стилі tie dye – романтичні і жіночні. Але одягнутися в неоновий піджак із розводами фарби або накинути об'ємний світшот теж можна. Головне, збалансувати образ менш активними речами.

Шахова дошка

Christopher John Rogers Фото: christopherjohnrogers.com

"Хід королеви" не міг не залишити свій слід. Класична шахова клітинка злегка посунула в списку трендів звичну шотландську та віші. Цього сезону вона максимально контрастна і прикрашає буквально все – від піджаків до туфель. До речі, лінії можуть бути плавними і створювати цікаві оптичні ілюзії.

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