ТОП-7 модних пар сонцезахисних окулярів для спекотного сезону
Трендові ідеї, чим доповнити образ у місті та на відпочинку
З настанням сонячних днів ваша косметичка має поповнитися якісним кремом з SPF, а полиця з аксесуарами – сонцезахисними окулярами. Вони вбережуть очі від УФ-променів і стануть стильним завершальним акордом в образі. Ми виділили 7 головних трендів, на які варто орієнтуватися влітку 2021-го при виборі модних окулярів.
Тренд на total look не оминув і сонцезахисні окуляри. Цього літа носимо моделі льодяникових відтінків із лінзами та оправою в тон. Найефектніші – бузкові, блакитні і помаранчеві.
Практичної користі від подібних окулярів мало – від сонця вони не захистять. Зате вмить змінять настрій аутфіта. Безпечний варіант – з чорним склом і нейтральною оправою. Більш зухвалі дизайни натхненні барвами 90-х. Як щодо неонового жовтого з синім?
Витягнуті прямокутні лінзи в широкій оправі – однозначно одна з найактуальніших форм року. Вона теж доволі вузька, але все вже більш носибельна і універсальна. Крім однотонних, круто виглядають моделі з черепаховим принтом.
У літній сезон дизайнери пропонують надихатися диско-стилем 80-х. Із цим завданням найкраще впораються окуляри з прямим верхом і закругленим склом у нижній частині. Якраз тут не варто експериментувати з кольором – форма виразна сама по собі.
Завжди чудове рішення. Вони пасують майже всім, вписуються в будь-які ансамблі та додають жіночності. В 2021-му потрібно придивитися не тільки до класичних "плавних" оправ, а й до окулярів з різкими загостреними кутами.
Котрий рік не покидає список хітів й улюблений аксесуар військових льотчиків. В останніх круїзних колекціях авіатори стали світлішми і більшими – класична краплевидна форма тепер ближче до круглої або квадратної.
Цим трендом не на жарт захопилися селебріті. Ланцюжок з бісеру, каменів або текстилю подарує друге життя вже наявним у вас окулярам, а також стане класною фішкою захисної маски. Бачили, як таку носить Кендалл Дженнер?
Читайте, як обрати сонцезахисні окуляри, що збережуть зір.
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