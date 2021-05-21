ТОП-7 модних пар сонцезахисних окулярів для спекотного сезону

Трендові ідеї, чим доповнити образ у місті та на відпочинку

З настанням сонячних днів ваша косметичка має поповнитися якісним кремом з SPF, а полиця з аксесуарами – сонцезахисними окулярами. Вони вбережуть очі від УФ-променів і стануть стильним завершальним акордом в образі. Ми виділили 7 головних трендів, на які варто орієнтуватися влітку 2021-го при виборі модних окулярів.

Одним кольором

Тренд на total look не оминув і сонцезахисні окуляри. Цього літа носимо моделі льодяникових відтінків із лінзами та оправою в тон. Найефектніші – бузкові, блакитні і помаранчеві.

LuckyLook, 696 грн Фото: lamoda.ua

Zara, 899 грн Фото: zara.com

Вузькі

Практичної користі від подібних окулярів мало – від сонця вони не захистять. Зате вмить змінять настрій аутфіта. Безпечний варіант – з чорним склом і нейтральною оправою. Більш зухвалі дизайни натхненні барвами 90-х. Як щодо неонового жовтого з синім?

Miraton, 899 грн Фото: miraton.ua

Bershka, 399 грн Фото: bershka.com/

Прямокутні

Витягнуті прямокутні лінзи в широкій оправі – однозначно одна з найактуальніших форм року. Вона теж доволі вузька, але все вже більш носибельна і універсальна. Крім однотонних, круто виглядають моделі з черепаховим принтом.

Mango, 799 грн Фото: shop.mango.com/

Mango, 1999 грн Фото: shop.mango.com/

З прямим верхом

У літній сезон дизайнери пропонують надихатися диско-стилем 80-х. Із цим завданням найкраще впораються окуляри з прямим верхом і закругленим склом у нижній частині. Якраз тут не варто експериментувати з кольором – форма виразна сама по собі.

Hawkers, 2099 грн Фото: answer.ua

Mango, 799 грн Фото: shop.mango.com/

Cat eye

Завжди чудове рішення. Вони пасують майже всім, вписуються в будь-які ансамблі та додають жіночності. В 2021-му потрібно придивитися не тільки до класичних "плавних" оправ, а й до окулярів з різкими загостреними кутами.

Miraton, 549 грн Фото: miraton.ua

Авіатори

Котрий рік не покидає список хітів й улюблений аксесуар військових льотчиків. В останніх круїзних колекціях авіатори стали світлішми і більшими – класична краплевидна форма тепер ближче до круглої або квадратної.

Sinsay, 159 грн Фото: sinsay.com

На ланцюжку

Цим трендом не на жарт захопилися селебріті. Ланцюжок з бісеру, каменів або текстилю подарує друге життя вже наявним у вас окулярам, а також стане класною фішкою захисної маски. Бачили, як таку носить Кендалл Дженнер?

Mango, 549 грн Фото: shop.mango.com/

Zara, 999 грн Фото: zara.com

Читайте, як обрати сонцезахисні окуляри, що збережуть зір.

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