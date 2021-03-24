Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як носити прямі джинси: учимося у Кендалл Дженнер

Сьогодні, 15:50

Образ, який хочеться повторити

25-річна модель Кендалл Дженнер має винятковий смак. Про це говорить не лише її розкішний особняк , а й стиль в одязі. На відміну від інших дівчат сімейства Кардашян, їй ближчі мінімалізм і вінтаж. Кендалл відчуває, як поєднувати тренди, а часом і сама їх задає. Новий вихід супермоделі в Нью-Йорку знову не залишився без уваги.

Перед об'єктивами папарацці Дженнер з'явилася в базовому образі, розбавленому цікавими аксесуарами. Героїня streetstyle-хронік вдягнула об'ємне пальто з контрастними лінями, білий топ і прямі джинси із високою посадкою.

Фото: Getty Images

Такий крій завжди актуальний і пасує дівчатам із будь-яким типом фігури. Завдяки лаконічному дизайну джинси добре поєднуються як із базовим одягом, так і з чимось більш яскравим.

Джинси BLAZÉ MILANO
Джинси BLAZÉ MILANO
Фото: matchesfashion.com

До свого вбрання Кендалл дібрала класичні лофери, розшиту бісером сумку, маленькі чорні окуляри і маску з ланцюжком із бісеру.

Сумка STAUD
Сумка STAUD
Фото: staud.clothing

Лофери Prada
Лофери Prada
Фото: prada.com

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як носити трендові джинси-кльош .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Цього літа носимо босоніжки, як у топ-моделі Ельзи Госк Топ-7 модних must have цієї весни Стиль Різ Візерспун: 9 причин брати приклад з акторки
стиль джинси Кендалл Дженнер
Реклама

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"

Популярні статті

Сьогодні, 11:45Зірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

Вчора, 18:51Модно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

Вчора, 17:23Зірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

Вчора, 16:50Events

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Вчора, 14:33Зірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

Вчора, 11:57Events

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

Вчора, 11:51Зірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Вчора, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

22 березняEvents

40 святих 2021: найсильніша молитва

22 березняФаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

22 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Новини партнерів

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти