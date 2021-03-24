Як носити прямі джинси: учимося у Кендалл Дженнер
Образ, який хочеться повторити
25-річна модель Кендалл Дженнер має винятковий смак. Про це говорить не лише її розкішний особняк , а й стиль в одязі. На відміну від інших дівчат сімейства Кардашян, їй ближчі мінімалізм і вінтаж. Кендалл відчуває, як поєднувати тренди, а часом і сама їх задає. Новий вихід супермоделі в Нью-Йорку знову не залишився без уваги.
Перед об'єктивами папарацці Дженнер з'явилася в базовому образі, розбавленому цікавими аксесуарами. Героїня streetstyle-хронік вдягнула об'ємне пальто з контрастними лінями, білий топ і прямі джинси із високою посадкою.
Такий крій завжди актуальний і пасує дівчатам із будь-яким типом фігури. Завдяки лаконічному дизайну джинси добре поєднуються як із базовим одягом, так і з чимось більш яскравим.
До свого вбрання Кендалл дібрала класичні лофери, розшиту бісером сумку, маленькі чорні окуляри і маску з ланцюжком із бісеру.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як носити трендові джинси-кльош .
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