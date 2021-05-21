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ТОП-7 модных пар солнцезащитных очков для жаркого сезона

Сегодня, 08:30

Трендовые идеи, чем дополнить образ в городе и на отдыхе

С наступлением солнечных деньков ваша косметичка должна пополниться качественным кремом с SPF, а полка с аксессуарами — солнцезащитными очками. Они уберегут глаза от УФ-лучей и станут стильным завершающим аккордом в образе. Мы выделили 7 главных трендов, на которые стоит ориентироваться летом 2021-го при выборе модных очков.

Одним цветом

Тренд на total look не обошел стороной и солнцезащитные очки. Этим летом носим модели леденцовых оттенков с линзами и оправой в тон. Самые эффектные — сиреневые, голубые и оранжевые.

LuckyLook, 696 грн
LuckyLook, 696 грн
Фото: lamoda.ua

Zara, 899 грн
Zara, 899 грн
Фото: zara.com

Узкие

Практической пользы от подобных очков мало — от солнца они не защитят. Зато моментально изменят настроение аутфита. Безопасный вариант — с черными стеклами и нейтральной оправой. Более дерзкие дизайны вдохновлены цветовыми сочетаниями 90-х. Как насчет неонового желтого с синим?

Miraton, 899 грн
Miraton, 899 грн
Фото: miraton.ua

Bershka, 399 грн
Bershka, 399 грн
Фото: bershka.com/

Прямоугольные

Вытянутые прямоугольные линзы в широкой оправе — однозначно одна из самых актуальных форм года. Она тоже довольно узкая, но все уже более носибельная и универсальная. Помимо однотонных, круто смотрятся модели с черепаховым принтом.

Mango, 799 грн
Mango, 799 грн
Фото: shop.mango.com/

Mango, 1999 грн
Mango, 1999 грн
Фото: shop.mango.com/

С прямым верхом

В летний сезон дизайнеры предлагают вдохновляться диско-стилем 80-х. С этой задачей лучше всего справятся очки с прямым верхом и закругленными стеклами в нижней части. Как раз тут не стоит экспериментировать с цветом — форма выразительна сама по себе.

Hawkers, 2099 грн
Hawkers, 2099 грн
Фото: answer.ua

Mango, 799 грн
Mango, 799 грн
Фото: shop.mango.com/

Cat eye

Всегда отличное решение. Они идут практически всем, вписываются в любые ансамбли и добавляют женственности. В 2021-м нужно присмотреться не только к классическим обтекаемым оправам, но и к очкам с резкими заостренными углами.

Miraton, 549 грн
Miraton, 549 грн
Фото: miraton.ua

Авиаторы

Который год не покидает список хитов и любимый аксессуар военных летчиков. В последних круизных коллекциях авиаторы стали светлее и крупнее — классическая каплевидная форма теперь ближе к круглой или квадратной.

Sinsay, 159 грн
Sinsay, 159 грн
Фото: sinsay.com

На цепочке

Этим трендом не на шутку увлеклись селебрити. Цепочка из бисера, камней или текстиля подарит вторую жизнь уже имеющимся у вас очкам, а также станет классной фишкой защитной маски. Видели, как такую носит Кендалл Дженнер?

Mango, 549 грн
Mango, 549 грн
Фото: shop.mango.com/

Zara, 999 грн
Zara, 999 грн
Фото: zara.com

Читайте, как выбрать солнцезащитные очки, которые сохранят зрение.

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