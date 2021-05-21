ТОП-7 модных пар солнцезащитных очков для жаркого сезона
Трендовые идеи, чем дополнить образ в городе и на отдыхе
С наступлением солнечных деньков ваша косметичка должна пополниться качественным кремом с SPF, а полка с аксессуарами — солнцезащитными очками. Они уберегут глаза от УФ-лучей и станут стильным завершающим аккордом в образе. Мы выделили 7 главных трендов, на которые стоит ориентироваться летом 2021-го при выборе модных очков.
Тренд на total look не обошел стороной и солнцезащитные очки. Этим летом носим модели леденцовых оттенков с линзами и оправой в тон. Самые эффектные — сиреневые, голубые и оранжевые.
Практической пользы от подобных очков мало — от солнца они не защитят. Зато моментально изменят настроение аутфита. Безопасный вариант — с черными стеклами и нейтральной оправой. Более дерзкие дизайны вдохновлены цветовыми сочетаниями 90-х. Как насчет неонового желтого с синим?
Вытянутые прямоугольные линзы в широкой оправе — однозначно одна из самых актуальных форм года. Она тоже довольно узкая, но все уже более носибельная и универсальная. Помимо однотонных, круто смотрятся модели с черепаховым принтом.
В летний сезон дизайнеры предлагают вдохновляться диско-стилем 80-х. С этой задачей лучше всего справятся очки с прямым верхом и закругленными стеклами в нижней части. Как раз тут не стоит экспериментировать с цветом — форма выразительна сама по себе.
Всегда отличное решение. Они идут практически всем, вписываются в любые ансамбли и добавляют женственности. В 2021-м нужно присмотреться не только к классическим обтекаемым оправам, но и к очкам с резкими заостренными углами.
Который год не покидает список хитов и любимый аксессуар военных летчиков. В последних круизных коллекциях авиаторы стали светлее и крупнее — классическая каплевидная форма теперь ближе к круглой или квадратной.
Этим трендом не на шутку увлеклись селебрити. Цепочка из бисера, камней или текстиля подарит вторую жизнь уже имеющимся у вас очкам, а также станет классной фишкой защитной маски. Видели, как такую носит Кендалл Дженнер?
Читайте, как выбрать солнцезащитные очки, которые сохранят зрение.
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