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ТОП-5 елементів стилю Еді Седжвік – легенди моди з 60-х

Сьогодні, 20:19

Сьогодні, 20 квітня, у знаменитої бунтарки і богині вечірок день народження

Сара-Джессіка Паркер вважає, що в моді не може бути правил. І сьогоднішня іменинниця Еді Седжвік з нею охоче б погодилася. Вона прожила коротке, але яскраве життя, в якому не було місця шаблонами і стереотипам. Зате було вдосталь бунтарства, рок-н-ролу і авангарду. На честь 78-річчя від дня народження першої американської it-girl говоримо про її неповторний стиль. Спойлер: він актуальний досі.

Ким була Еді Седжвік

Фото: Flickr

Із 28-річної тусовщиці не вийшло ані успішної моделі, ані хорошої кіноактриси. Та й досягнень в її житті було небагато. Тільки це не завадило Еді Седжвік стати символом 60-х і назавжди вписати своє ім'я в історію. Сьогодні їй як і раніше присвячують пісні, фільми і театральні вистави. Ну а дизайнери раз у раз повертаються до стилю Еді, щоб знову переосмислити його в нових колекціях.

Про тендітну дівчині з величезними очима заговорили майже відразу, як вона переїхала до Нью-Йорку. Це сталося після смерті її бабусі, яка залишила онучці спадок у вигляді 14-кімнатної квартири в серці "Великого яблука". Нова глава в житті Седжвік почалася у 21, а в 22 вона зустріла Енді Уорхола. За рік дружби з королем поп-арту Еді підкорила Манхеттен і стала найбажанішою гостею світських вечірок.

Фото: Flickr

Одночасно з цим ім'я Седжвік стало з'являтися на сторінках глянцю. Її стиль складно було ігнорувати. Вона одягалася так, як спаде на думку, і цим відрізнялася. Саме Седжвік почала носити легінси замість брюк, могла заявитися на тусовку в шубі поверх білизни і купувала футболки в чоловічому відділі. Ми згадали ще кілька ключових елементів її стилю, які не лише стали культовими, а й особливо актуальні в нашому 2021-му.

Масивні сережки

Фото: Flickr

Великі акцентні сережки – один із головних аксесуарів сезону. Еді Седжвік рідко з'являлася без таких, і жартувала, що по сережках можна визначити її настрій. Оскільки далеко не всі бутики того часу поділяли захоплення Еді масивними прикрасами, вона створювала свої. Просто вдягала 4-5 різні сережки одна в іншу. Чим важче – тим краще!

Темні коріння волосся

Фото: Getty Images

Через місяць після знайомства з Енді Уорхолом майбутня ікона моди обстригла довге волосся і пофарбувалася в платинову білявку. Косметичний барвник вона не використовувала – позичила у нового товариша сріблястий спрей, яким той імітував на волоссі сивину. Їм же Енді розмальовував стіни в своїй творчій студії. Гратися з фарбою з балончика ми не радимо, а ось зберегти під час фарбування природний відтінок біля коренів – стильна ідея.

Геометричні сукні

Фото: Flickr

Еді обожнювала прості силуети – прямі або форми трапеції – і майже не носила максі. Якщо їй подобалася сукня, але не влаштовувала довжина, Седжвік без жалю вкорочувала її ножицями. Як і годиться істинній бунтарці, вона не морочитися тим, щоб зробити це акуратно. Часто муза Уорхола доповнювала сукні чорними колготками, манто або шубою з яскравим принтом. До слова, міні в стилі 60-х – якраз must have цієї весни.

Графічні стрілки

Фото: Flickr

Навіть у цьому Еді Седжвік прагнула йти проти правил. Замість популярного в ті роки "лялькового" макіяжу вона недбало підводила очі, відмовлялася коригувати брови і могла наклеїти відразу кілька пар накладних вій. Стрілки їй теж хотілося не як у всіх: вона або робила їх дуже широкими, або малювала над верхньою повікою. Якщо додати кольору, отримаєте наймодніший макіяж 2021.

Щільні легінси

Фото: Flickr

Більше ніж міні ікона епохи 60-х любила тільки об'ємні футболки і сорочки. Вона носила їх із легінсами або колготками і називала своєю версією маленької чорної сукні. У 2000-х легінси знову опинилися на хвилі популярності, хоча й швидко перейшли в спортивний гардероб. Але реалії карантину повернули їм колишню славу. Тепер лосини можна носити з піджаками, худі, кардиганами та взагалі практично з усім, із чим хочеться. Беріть приклад з Еді і будьте сміливіше!

Також зверніть увагу на модні уроки від Вікторії Бекхем.

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